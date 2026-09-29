В области Абай прошло первое заседание комиссии по реализации принципа «Закон и порядок»

Под председательством акима области Берика Уали состоялось первое заседание Межведомственной комиссии по реализации конституционного принципа «Закон и порядок».

В заседании приняли участие члены комиссии и руководители территориальных органов. Акимы городов и районов, а также председатель Комитета по координации профилактической работы Министерства внутренних дел Арман Саданов подключились в онлайн-режиме.

В соответствии с новым Законом «О профилактике правонарушений» ранее действовавшая при акиматах Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений была переименована, а ее статус повышен.

На заседании с докладами выступили руководители управлений образования, здравоохранения, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, физической культуры и спорта, а также представитель Департамента полиции. Особое внимание на заседании уделили профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Обсуждены рейдовые мероприятия по выявлению подростков, находящихся в ночных клубах и игровых залах без сопровождения родителей или законных представителей, а также вопросы вовлечения детей во внеурочное время в кружки и спортивные секции. Кроме того, рассмотрены меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, проблема выхода безнадзорного скота на автомобильные дороги, а также применение автоматизированных комплексов и беспилотных летательных аппаратов для обеспечения безопасности.

По итогам заседания акимам городов и районов поручено перестроить работу межведомственных комиссий в соответствии с требованиями нового закона. Глава региона подчеркнул необходимость ориентироваться на конкретный результат при реализации конституционного принципа «Закон и порядок» и не допускать формального подхода в работе комиссий.

«Мы должны уделять приоритетное внимание предупреждению правонарушений, а не борьбе с их последствиями. Особенно нельзя оставаться безучастными к вопросам дисциплины среди подростков. Необходимо эффективно организовать свободное время детей, активнее вовлекать их в спорт, творчество и другие полезные занятия. Принцип «Закон и порядок» должен стать конкретным ориентиром в нашей повседневной работе», – сказал Берик Уали.