Аким области провел личный прием граждан

Сегодня аким области Абай Берик Уали провел личный прием жителей в Центре приема граждан. Во встрече приняли участие руководители профильных управлений и аким города Семей Адлет Кожанбаев.

В ходе приема жители подняли вопросы обеспечения жильем, а также озвучили предложения по развитию сельского хозяйства в рамках государственных программ.

Глава региона выслушал обращения граждан и дал конкретные поручения руководителям соответствующих управлений и акиму города. Берик Уали подчеркнул, что поднятые жителями вопросы не останутся без внимания и будут находиться на его личном контроле.