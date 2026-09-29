В области Абай наградили граждан, внесших вклад в тушение лесного пожара

Сегодня аким области Берик Уали вручил государственные награды гражданам, внесшим вклад в предупреждение чрезвычайных ситуаций и борьбу с природным пожаром.

Выступая на церемонии награждения, глава региона высоко оценил труд участников ликвидации пожара и поблагодарил их за вклад в обеспечение безопасности населения.

«Сегодня мы собрались, чтобы выразить благодарность гражданам, которые самоотверженно трудились ради безопасности страны, проявив мужество и высокий профессионализм. Как всем известно, охрана природы и обеспечение экологической безопасности – одно из важных направлений, которому Глава государства уделяет постоянное внимание. Президент отмечал: «Бережное отношение к природе, забота об окружающей среде – благородные качества, присущие нашему народу. Это завет и наследие наших предков. Согласно новой Конституции, такой подход считается гражданским долгом». 16 июля текущего года в квартале №57 Камышенского лесничества Бородулихинского филиала государственного лесного природного резервата «Семей орманы» произошел пожар. Огонь создавал угрозу населенным пунктам, что потребовало оперативных и скоординированных действий. При поддержке Правительства вся страна объединилась для борьбы со стихией. Рядом с нами были многие неравнодушные граждане, на помощь прибыли и пожарные из соседних областей. В результате 18 июля лесной пожар на площади 370 гектаров был потушен. Это результат огромного труда, профессиональной слаженности и совместных действий ради общей цели. Сегодняшние награды – знак признания вашего мужества и труда», – сказал Берик Уали.

Указом Президента Республики Казахстан за самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, ряд граждан удостоен государственных наград.

В частности, заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Алексей Штыкель награжден орденом «Айбын» II степени имени Бауыржана Момышулы. Медалями «Ерлігі үшін» награждены граждане, проявившие мужество и героизм при тушении пожара. Медали «Ерен еңбегі үшін» вручены тем, кто внес вклад в защиту населенных пунктов и лесного фонда. Кроме того, ряд граждан получил Благодарность Президента Республики Казахстан и благодарственные письма акима области.

Напомним, к локализации пожара, произошедшего 16 июля, и ликвидации его последствий были привлечены специалисты служб по чрезвычайным ситуациям, лесного хозяйства, местных исполнительных органов, полиции, Вооруженных сил, Национальной гвардии, Пограничной службы и других структур из разных регионов страны. Всего в тушении лесного пожара участвовали 922 человека и 214 единиц техники. С воздуха было произведено 380 сбросов воды. Всего для тушения пожара использовано 866 тонн воды.