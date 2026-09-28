В школе села Кенгирбай би Абайского района модернизировали учебные кабинеты

Аким области Абай Берик Уали вместе с почетными гостями, прибывшими в Абайский район, посетил среднюю школу имени Шакарима в селе Кенгирбай би и ознакомился с возможностями кабинетов «Наука» и «Цифровой кабинет».

Школа была открыта в 1986 году. Сегодня здесь обучаются 95 учеников. В классе предшкольной подготовки занимаются 9 детей, мини-центр посещают 20 воспитанников. В школе работают 34 педагога.

В 2025 году при поддержке фонда «Қазақстан халқына» для школы было приобретено оборудование для научного и цифрового кабинетов на общую сумму 21 млн тенге. Кабинеты, рассчитанные на 14 учеников, оснащены современными цифровыми устройствами, лабораторным и практическим оборудованием. Новые кабинеты позволяют развивать исследовательские и практические навыки школьников, повышать цифровую грамотность и углубленно изучать естественно-научные дисциплины.

Отметим, что в рамках благотворительного проекта «Развитие потенциала малокомплектных школ области Абай» при поддержке фонда «Қазақстан халқына» в 36 школах региона оборудовано 58 кабинетов. На проведение текущего ремонта этих помещений выделены средства из местного бюджета. Кроме того, четыре школы области получили учебные кабинеты и мебель стоимостью по 250 млн тенге каждая.

В рамках проекта фонда «QH Жасампаз ұрпақ» организации дополнительного образования в Аягозском, Бескарагайском, районах, районах Мақаншы и Жаңасемей оснащены современными кабинетами на общую сумму 480 млн тенге.

Также глава региона вместе с почетными гостями и школьниками принял участие в посадке саженцев в селе Караул.