В области Абай модернизируют 30 сельских библиотек: первая открылась в Абайском районе

Сегодня исполняется 129 лет со дня рождения Мухтара Ауэзова. В честь дня рождения великого писателя в Абайском районе, на его родной земле, прошел ряд тематических мероприятий.

В селе Карауыл после модернизации открылась Центральная библиотека имени Мухтара Ауэзова. В церемонии приняли участие аким области Абай Берик Уали, председатель общественного фонда «Қазақстан халқына», заместитель председателя Народного совета Казахстана Лаззат Чинкисбаева, член Народного совета Казахстана Нуртай Сабильянов, председатель общественного фонда «TANA» Камила Лукпанова, а также члены Народного совета Казахстана Думан Орынбеков и Мерей Карт.

Выступая на торжественной церемонии, глава региона отметил важность формирования культуры чтения и приобщения подрастающего поколения к книгам.

«В 2027 году исполнится 130 лет со дня рождения великого писателя. Поэтому сегодняшнее открытие библиотеки можно считать первым мероприятием в преддверии юбилейного года. Президент Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание культуре чтения. В этом году Указом Главы государства развитие культуры чтения и формирование интеллектуальной нации определены одним из приоритетных направлений государственной политики. Новая библиотека, открытая сегодня в Карауыле, – конкретный результат этой работы. Это также яркий пример эффективного партнерства государства, общества и благотворительных фондов. Выражаю особую благодарность общественному фонду «Қазақстан халқына» и фонду «TANA», который в качестве оператора проекта внес вклад в формирование нового содержания и облика каждой библиотеки», – сказал Берик Уали.

На базе обновленных библиотек создаются современные общественные центры «Jaña Klub», где особое внимание уделяется чтению. В рамках проекта в 2026–2027 годах планируется модернизировать 30 библиотек области Абай. На первом этапе до конца текущего года будут обновлены и открыты 15 библиотек.

Центральная библиотека имени Мухтара Ауэзова в селе Карауыл стала первым объектом, модернизированным в рамках масштабного проекта. Еще 15 библиотек планируется обновить в следующем году.

Общественный фонд «Қазақстан халқына» выделил средства на оснащение 15 библиотек современным оборудованием и обновление книжного фонда. Фонд «TANA» обеспечивает проектное управление, обучение сотрудников библиотек и организацию культурных программ. Акимат области Абай оказал поддержку в проведении ремонта зданий.

«Здесь каждый сможет найти занятие по душе. Дети смогут рисовать, читать книги и играть в интеллектуальные игры, представители старшего поколения – передавать молодежи наши традиции и обычаи, а молодые люди – читать и получать новые знания. Таким образом, библиотека станет местом, где жители села смогут с пользой проводить свободное время, развиваться культурно и духовно. Современные и интересные возможности должны быть одинаково доступны людям как в городе, так и в селе. Мы продолжим работу в этом направлении», – сказала председатель общественного фонда «Қазақстан халқына» Лаззат Чинкисбаева.

В центрах «Jaña Klub» создаются условия для чтения, обучения, творчества и содержательного досуга. Здесь будут проходить образовательные и культурные мероприятия, мастер-классы. Планируется открыть более 20 новых кружков. Новые пространства рассчитаны не только на детей и молодежь, но и на жителей всех возрастов. В рамках проекта полностью модернизированы три этажа библиотеки в Карауле и открыты пять кружков.

Основатель фонда «TANA» Камила Лукпанова отметила, что при модернизации библиотек особое внимание уделяется обновлению их содержания и повышению роли в жизни местного сообщества.

«Модернизация библиотеки – это не только ремонт здания и обновление интерьера. Для нас главное – изменить ее содержание и создать современное пространство, куда люди будут приходить за знаниями, заниматься творчеством, обмениваться мнениями и проводить время вместе. Мы верим, что такие пространства не только укрепят культуру чтения, но и станут площадками для новых идей и инициатив, важной частью жизни местного сообщества», – сказала Камила Лукпанова.