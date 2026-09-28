Объем пенсионных накоплений казахстанцев на 01.09.2026 г. превысил 28,47 трлн теңге, показав рост за 12 месяцев на 3,36 трлн теңге (или на 13,4%).

Пенсионные накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) на 1 сентября 2026 года 26,37 трлн теңге, увеличившись за 12 месяцев на 2,53 трлн теңге или 10,6%.

Сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) составила 746,13 млрд теңге, показав рост за 12 месяцев на 5,0%.

Продолжился рост накоплений, сформированных за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ). На 1 сентября 2026 года их объем составил 10,43 млрд теңге, увеличившись за 12 месяцев на 7,1%.

Сумма пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР), поступающих с 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей), на 1 сентября 2026 года составила 1 348,82 млрд теңге, увеличившись за 12 месяцев почти в 2,5 раза.

Поступления

Общий объем накоплений обеспечивается за счет пенсионных взносов и инвестиционного дохода. За 8 месяцев 2026 года на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков поступило 2 439,42 млрд теңге взносов, что на 15,9 % (или на 334,44 млрд теңге) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На индивидуальные пенсионные счета (ИПС) по учету ОПВ с начала 2026 года на 1 сентября 2026 г. поступило 1 865,85 млрд теңге (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем ОПВ увеличился на 8,1 %), ОППВ – 100,97 млрд теңге (рост на 12,3%), ДПВ – 1412,37 млн теңге. Взносы за счет ОПВР с начала года на 01.09.2026 г. составили 471,18 млрд теңге.

Чистый инвестиционный доход, поступивший на счета вкладчиков с начала года, по состоянию на 01.09.2026 года составил 1198,09 млрд теңге.

Выплаты и переводы

Выплаты по всем видам взносов и переводы в страховые организации из ЕНПФ за январь-август 2026 года достигли 1242,35 млрд теңге.

Объём выплат по возрасту составил 196,23 млрд теңге. Размер средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста – 39 008 теңге.

Единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение с начала 2026 года на 01.09.2026 г. составили 462,75 млрд тенге, выплаты по наследству – 70,61 млрд теңге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 33,62 млрд теңге, выплаты лицам с инвалидностью – 2,32 млрд теңге, выплаты на погребение – 6,33 млрд теңге. В страховые организации переведена сумма в размере 470,49 млрд теңге.

Количество ИПС

Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 сентября 2026 года составило 19,01 млн единиц (рост за 12 месяцев - 1,13 млн единиц или 6,3%). При этом количество ИПС вкладчиков (получателей) в ЕНПФ на 1 сентября 2026 г. - 12,87 млн единиц, из них: 11,42 млн - по ОПВ, 794,38 тыс. - по ОППВ, 464,91 тыс. - по ДПВ. Отметим, что в общее количество счетов по учету ОПВ (11,42 млн единиц) также входят счета получателей, выехавших на ПМЖ за пределы страны, но не обратившихся за накоплениями, умерших вкладчиков, чьи наследники не оформили наследование пенсионных накоплений, военнослужащих, переведенных с 2016 года на полное государственное пенсионное обеспечение, и других категорий вкладчиков (получателей), на счета которых в соответствии с казахстанским законодательством взносы не должны поступать.

Количество условных пенсионных счетов в ЕНПФ, на которых учитываются сведения о поступивших ОПВР, составило 6,14 млн единиц.

Вся актуальная информация о статистических данных по пенсионным активам размещена на сайте enpf.kz в разделе «Статистика и аналитика».

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).