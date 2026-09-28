Сегодня под председательством акима области Берика Уали состоялось заседание акимата. На заседании рассмотрены вопросы организации питания в школах региона и финансового состояния предприятий, созданных с участием государства. В работе приняли участие руководители областных управлений и территориальных департаментов. Акимы городов и районов подключились в режиме видеоконференцсвязи.

По вопросам повестки дня выступили руководитель управления образования области Айжан Курманова, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нуржан Ногайбаев и руководитель управления финансов Гульфайрус Серикболова.

С 1 сентября 2025 года в организациях образования действует новый стандарт питания, в соответствии с которым школы области перешли на обновленное перспективное меню. В 311 организациях образования горячим питанием обеспечены 99 657 учащихся. Одноразовым бесплатным питанием охвачены 48 016 школьников. Из них 38 944 – учащиеся 1–4 классов, 8 297 – дети из социально уязвимых категорий, обучающиеся в 5–11 классах.

В настоящее время в целях цифровизации системы бесплатного питания и обеспечения ее прозрачности проводится информирование родителей посредством SMS-сообщений для формирования ваучеров в информационной системе «Социальный кошелек» для учащихся, имеющих право на бесплатное питание.

Глава региона поручил соответствующим управлениям усилить межведомственный контроль за качеством услуг по организации питания учащихся, безопасностью пищевой продукции, соблюдением утвержденного меню и санитарно-эпидемиологических требований. Также поручено обеспечить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на бесплатное питание школьников, а также соблюдением требований бюджетного законодательства и законодательства в сфере государственных закупок при приобретении услуг по организации питания.

«В соответствии с поручением Главы государства в стране внедрена система обеспечения учащихся начальных классов бесплатным горячим питанием. Это важная государственная мера, направленная на обеспечение равных возможностей для получения качественного и полноценного питания независимо от социального положения детей. Вопрос школьного питания не должен ограничиваться только обеспечением учащихся горячей пищей. Главное – обеспечить качество и безопасность предлагаемых блюд, их питательность, соответствие установленным требованиям и пользу для здоровья детей», – сказал Берик Уали.

Для обеспечения горячим питанием детей в малокомплектных школах области, где отсутствуют пищеблоки, организованы кейтеринговые услуги. Вместе с тем в ряде организаций образования требуется ремонт школьных столовых.

Также на заседании рассмотрено финансовое состояние предприятий, созданных с участием государства. Управлением финансов проведен сравнительный анализ бухгалтерской отчетности предприятий и данных, размещенных на портале «Реестр государственного имущества», в том числе на цифровой платформе e-Qazyna, а также анализ их финансово-хозяйственной деятельности. По итогам 2025 года проанализирована деятельность 161 организации коммунальной собственности областного уровня.

По итогам заседания глава региона поручил ряду руководителей управлений и акимам районов усилить контроль за деятельностью подведомственных предприятий и обеспечить соблюдение требований действующего законодательства.