Студент из области Абай завоевал бронзовую медаль на чемпионате WorldSkills Shanghai 2026

Студент Электротехнического колледжа города Семей Руслан Нестеренко завоевал бронзовую медаль на 48-м мировом чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Shanghai 2026. Он стал призером в компетенции «Беспилотные авиационные системы».

По итогам чемпионата сборная Казахстана завоевала восемь наград. Единственную бронзовую медаль в копилку национальной сборной принес студент из области Абай. Кроме того, казахстанские участники получили шесть медалей за профессиональное мастерство и специальную награду «Best of Nation».

Компетенция «Беспилотные авиационные системы» впервые была включена в программу мирового чемпионата. В ходе соревнований участники выполняли комплексные задания, включавшие сборку беспилотных летательных аппаратов, программирование полетных контроллеров, настройку сенсоров и высокоточное пилотирование.

В этом году на чемпионате WorldSkills Shanghai 2026 Казахстан представляли 33 студента колледжей, выступившие в 31 компетенции.