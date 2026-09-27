Делегаты международного форума ознакомились с развитием инфраструктуры на Иртыше

После пленарного заседания II Международного форума «Иртыш: река дружбы – река развития» делегация во главе с акимом области Абай Бериком Уали продолжила программу в формате речной экспедиции. По маршруту участникам представили центральную набережную Павлодара и ход строительства нового моста.

Центральная набережная Павлодара протянулась более чем на 6 километров и сегодня считается одной из самых протяженных и благоустроенных набережных страны. Действующий автомобильный мост, построенный в 1962 году, расположен на республиканской автодороге «Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ». Во исполнение поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 2024 года ведется строительство нового экстрадозного моста через Иртыш.

Одним из важных мероприятий в рамках форума стала экологическая акция по зарыблению Иртыша. Делегаты форума выпустили в реку 1000 мальков осетра.

По итогам речной экспедиции глава региона отметил важность проектов, направленных на развитие транспортных, экономических и экологических связей между регионами.