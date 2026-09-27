Делегация области Абай во главе с акимом региона Бериком Уали в составе более 50 человек принимает участие во втором международном форуме «Иртыш: река дружбы – река развития», который проходит в Павлодаре.

В форуме принимают участие делегации во главе с руководителями Омской и Тюменской областей Российской Федерации, а также акимами областей Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

В ходе международного форума обсуждаются вопросы эффективного использования транспортно-логистического потенциала реки Иртыш, расширения межрегиональных торгово-экономических связей, развития промышленной кооперации и реализации совместных инвестиционных проектов.

Выступая на пленарном заседании форума, глава региона подробно представил промышленный и туристический потенциал области.

«Главы наших государств Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин неоднократно отмечали, что отношения между Казахстаном и Россией основаны на прочном взаимном уважении и доверии. Река Иртыш является важным естественным транспортным коридором, связывающим Казахстан и Россию, в том числе области Абай и Павлодар с регионами Западной Сибири. Это, в свою очередь, открывает возможности для расширения межрегионального сотрудничества, развития промышленной кооперации, увеличения объемов поставок товаров, а также активизации транспортно-логистических и торговых связей», – отметил Берик Уали.

Российская Федерация является одним из основных внешнеторговых партнеров области Абай. В январе-июне 2026 года товарооборот региона с Россией составил 498,1 млн долларов США. За аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 327,5 млн долларов США. Объем экспорта достиг 105,8 млн долларов США, импорта – 393 млн долларов США.

Область Абай последовательно развивает сотрудничество с рядом регионов Российской Федерации. В прошлом году между акиматом области Абай и Правительством Омской области были подписаны протокол по развитию и совместному использованию реки Иртыш, план международных и внешнеэкономических связей на 2025–2028 годы, а также меморандум, направленный на укрепление сотрудничества с Республикой Карелия.

Глава региона отметил важность дальнейшего расширения горизонтов сотрудничества и пригласил российские производственные компании и инвесторов к реализации совместных проектов на территории области Абай.

Сегодня в регионе созданы все необходимые условия для реализации инвестиционных проектов. До 2032 года планируется реализовать 144 инвестиционных проекта общей стоимостью 11,9 млрд долларов США.

Для создания благоприятных условий для инвесторов территория индустриальной зоны «Өндіріс» в Семее расширена до 190 гектаров. Кроме того, ведется работа по созданию в Семее специальной экономической зоны площадью 600 гектаров.

Перед началом форума делегация области возложила цветы к памятнику Шокану Уалиханову и Григорию Потанину, а также ознакомилась с выставкой «Павлодарская область: достижения, возможности, перспективы».