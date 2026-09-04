В Семее состоялась премьера фильма «38. Соңғы нүкте»

В Семее состоялся премьерный показ отечественной полнометражной драмы-катастрофы «38. Соңғы нүкте». В мероприятии, посвященном выходу фильма об одном из крупнейших пожаров на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы», принял участие аким области Берик Уали.

«38. Соңғы нүкте» – одна из работ казахстанского кинематографа, сочетающая жанры драмы и фильма-катастрофы. Авторы картины по-новому представили на большом экране историю, хорошо известную отечественному зрителю.

Картина снята по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино при содействии акимата области Абай. В ней художественным языком рассказывается об одном из самых тяжелых периодов в истории страны. Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» – не только природное богатство Казахстана, но и место, занимающее особое место в памяти народа. Поэтому создатели фильма стремились передать масштаб произошедшего и его влияние на судьбы людей.

Автором идеи и консультантом фильма выступил аким области Берик Уали. Главные и второстепенные роли исполнили известные актеры Асан Мажит, Арман Уахитов, Алтынай Ногербек, Толепберген Байсакалов, Алмат Сакатов, Алтыншаш Шаяхмет, Нуркен Отеул, Максат Сабитов, Даркен Есимбеков и Асылбек Айтиш.

Участники премьеры почтили минутой молчания память граждан, героически погибших во время пожара.

Выступая на премьере, аким области пожелал творческой группе успехов и отметил значение картины для сохранения памяти о важном событии в истории страны и ее передачи будущим поколениям.

«Все вы помните лесной пожар 2023 года, который навсегда остался трагической страницей в памяти не только жителей области Абай, но и всей страны. Мужество пожарных, боровшихся со стихией, и самоотверженное стремление жителей региона прийти на помощь ярко продемонстрировали высокие человеческие качества нашего народа, преданность граждан и специалистов своему делу, а также их готовность идти в огонь ради Родины. Мы склоняем головы перед стойкостью сотрудников, которые на протяжении 35 дней боролись с огнем до его полной ликвидации. В период борьбы со стихией Глава государства Касым-Жомарт Токаев специально прибыл в регион и объявил 12 июня днем общенационального траура. В трудный момент Президент был рядом с народом и проявил особую заботу. Мы считаем своим долгом навсегда сохранить память о гражданах, которые, не жалея себя, боролись с масштабным пожаром и отдали свои жизни. Именно поэтому был снят фильм «38. Соңғы нүкте», который сегодня впервые представлен вашему вниманию. Картина получилась очень сильной и впечатляющей. При ее создании были всесторонне учтены все требования кинематографа. Вы сами убедились, что это не фильм, построенный на легком и дешевом юморе. Желаем ему долгой экранной жизни и достойного места в золотом фонде казахского кино. Надеемся, что каждый зритель после просмотра будет еще бережнее относиться к лесу и защищать его. Выражаем искреннюю благодарность творческой группе, сумевшей воплотить нашу идею на высоком художественном уровне и найти глубокие режиссерские решения, одному из авторов идеи фильма Максату Жумаханову, сценаристу и генеральному продюсеру Нуржигиту Хайдару, режиссеру Торебеку Бейсебаеву, оператору-постановщику Асылхану Мелдебекову и всему актерскому составу», – сказал Берик Уали.

Отметим, что с 3 сентября фильм «38. Соңғы нүкте» будет демонстрироваться в кинотеатрах страны.