УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННЫМИ АКТИВАМИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ О ЕНПФ

Кто управляет пенсионными активами?

Инвестированием пенсионных активов занимается Национальный Банк РК (НБРК), а с 2021 г. и управляющие инвестиционным портфелем (УИП), имеющие соответствующую лицензию и отвечающим требованиям уполномоченного органа. Главная цель такого доверительного управления пенсионными накоплениями - инвестирование в различные финансовые инструменты и получение дохода. Управляющие пенсионными активами - НБРК и УИП имеют собственные стратегии инвестирования пенсионных активов и самостоятельно определяют структуру инвестиционного портфеля в рамках инвестиционной декларации.

В актуальный реестр УИП входят 6 частных компаний, которым казахстанцы могут доверить управление своими пенсионными накоплениями: АО «Alatau City Invest», АО «BCC Invest», АО «Сентрас Секьюритиз», АО «Halyk Finance», АО «Halyk Global Markets», АО «Tansar Capital». (При этом АО «Halyk Global Markets» уведомил АО «ЕНПФ» о расторжении договора о доверительном управлении с 2027 года, в связи с чем с 01.01.2026 года фонд не осуществляет прием заявлений на перевод пенсионных накоплений в эту компанию).

Ознакомиться с информацией об УИП и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте www.enpf.kz в разделе «Услуги» - «Реестр управляющих инвестиционным портфелем», а также посредством информационной интернет-платформы invest.enpf.kz.

Законодательными изменениями предусмотрена возможность передачи до 100% пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и обязательных профессиональных пенсионных взносов, в управление управляющему инвестиционным портфелем (УИП). Кто может этим воспользоваться и как осуществляется данный механизм?

Возможностью передачи под управление частным управляющим компаниям (УИП) до 100% накоплений смогут воспользоваться все вкладчики ЕНПФ. Указанные положения вступили в силу с 7 сентября 2026 г.

Ознакомиться с информацией об УИП и изучить их инвестиционные декларации можно на сайте www.enpf.kz в разделе «Услуги» - «Реестр управляющих инвестиционным портфелем», а также посредством информационной интернет-платформы invest.enpf.kz.

В скором будущем один УИП сможет предложить вкладчикам до трех видов инвестиционных портфелей УИП (консервативный, умеренный, рискованный), различающихся по уровню риска, ожидаемой доходности и сроку инвестирования.

Порядок формирования инвестиционных портфелей пенсионных активов будет определен уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

3. Можно ли распределить накопления между несколькими управляющими компаниями?

Вкладчик может выбрать один или несколько УИП. В целях повышения информированности населения ЕНПФ запущена единая информационная интернет-платформа invest.enpf.kz. Это современный цифровой ресурс, предоставляющий вкладчикам возможность на одной информационной площадке сопоставлять различные данные по портфелям пенсионных активов, находящихся в управлении доверительных управляющих (НБРК и УИП). Вкладчик получает инструменты для самостоятельной оценки инвестиционных портфелей, а также выбора управляющего и его стратегии инвестирования, адаптированных под свои цели и ожидания. Кроме того, на invest.enpf.kz

вкладчик может не только изучить инвестиционные декларации УИП, проанализировать их финансовые показатели, но и найти информацию о применении в отношении УИП административных мер, санкций и мер воздействия со стороны регулятора (АРРФР) (при их наличии).

4. Как происходит передача накоплений от ЕНПФ управляющей компании

Чтобы перевести пенсионные накопления в доверительное управление, вкладчику нужно выбрать УИП, затем подать заявление по определенной форме. Сделать это можно в личном кабинете на сайте enpf.kz, интернет-платформе invest.enpf.kz, используя электронную цифровую подпись, либо в любом отделении ЕНПФ.

В личном кабинете вкладчик может в том числе:

проверить доступную сумму для передачи/возврата в/из УИП/НБ РК;

ознакомиться с правилами и условиями подачи заявления о выборе (об изменении) УИП или на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении УИП, в доверительное управление НБ РК;

подать заявление о выборе (об изменении) УИП или на возврат в НБ РК и отслеживать его статус;

получить другие доступные пенсионные услуги.

Статус поданного заявления на перевод пенсионных накоплений в доверительное управление можно отслеживать в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении ЕНПФ.

Процессы подачи заявлений на перевод в УИП, а также их обработки в ЕНПФ полностью автоматизированы. ЕНПФ осуществляет передачу пенсионных активов в доверительное управление УИП в сроки, установленные нормативно-правовыми актами. При этом перевод пенсионных накоплений в доверительное управление из одного УИП в другой либо возврат под управление НБРК возможен не ранее чем через один год с даты перевода.

Где вкладчики могут найти полную информацию об управлении пенсионными активами и отслеживать результаты деятельности управляющих компаний?

ЕНПФ – общий учетный и информационный центр для всех вкладчиков, оператор их индивидуальных пенсионных счетов вне зависимости от того, кто управляет активами (НБРК и/или УИП по выбору вкладчика).

ЕНПФ обеспечивает доступные услуги и сервисы, связанные с управлением пенсионными активами, полностью отражая информацию о накоплениях граждан с учетом полученного инвестиционного дохода в выписках в режиме «24/7» в личном кабинете на сайте enpf.kz или в мобильном приложение ЕНПФ.

Информация об инвестиционной деятельности каждого управляющего на постоянной основе обновляется на сайте enpf.kz в разделе «Статистика и аналитика» -«Инвестиционное управление пенсионными активами»

Кроме того, для вкладчиков ЕНПФ функционирует информационная интернет-платформа (invest.enpf.kz) как современный цифровой ресурс, предоставляющий возможность сопоставлять результаты по управлению активами всех управляющих (НБРК и УИП). Invest.enpf.kz предоставляет доступ к информации о доходности, позволяет в динамике по заданному диапазону периодов сопоставлять данные по управляющим активами и их портфелям и принимать взвешенные инвестиционные решения.