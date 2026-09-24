На перевале Байбура в области Абай открыт первый в стране современный пункт обогрева

В церемонии открытия пункта обогрева «Байбура», расположенного вдоль международной автомобильной дороги «Омск – Майкапшагай», приняли участие аким области Абай Берик Уали и председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев.

На горном перевале Байбура нередко наблюдаются сильный ветер, продолжительные метели и снежные заносы. Модернизированный пункт предназначен для временного размещения водителей и пассажиров, оказавшихся в сложной ситуации на дороге, а также для обеспечения работы специальной техники.

Особо следует отметить, что это первый пункт обогрева такого формата, введенный в эксплуатацию в республике.

Работы по модернизации объекта проводились с мая по сентябрь текущего года. Здесь предусмотрены помещение для обогрева и отдыха на 20 человек, столовая, санитарные узлы и душевая. Кроме того, построены теплый ангар на две единицы техники и крытый склад объемом 350 кубических метров для хранения песка и противогололедных материалов. На территории объекта также оборудована вертолетная площадка. Она имеет особое значение для организации спасательных работ и оказания экстренной медицинской помощи в сложных погодных условиях.

Суровые природно-климатические условия на перевале Байбура в зимний период существенно влияют на движение транспорта. Так, 16 февраля 2024 года во время сильной метели на этом участке в снежном плену оказались 126 автомобилей. Для спасения 384 человек были задействованы два вертолета Ми-17.

Выступая на церемонии открытия, глава региона отметил особую значимость подобных объектов для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев определяет транспортно-логистическую отрасль одним из стратегических приоритетов и уделяет особое внимание качеству и безопасности автомобильных дорог. Как отмечал Президент, автомобильные дороги являются важнейшей артерией экономической и социальной жизни страны. Поэтому качество и безопасность дороги не ограничиваются только состоянием дорожного покрытия. Не менее важна придорожная инфраструктура, особенно ее готовность оказать необходимую помощь гражданам в чрезвычайных ситуациях. Открываемый сегодня новый пункт обогрева «Байбура» – конкретный результат работы в этом направлении. Для нас главный результат – не только внешний вид объекта или его техническое оснащение. Самое важное – чтобы человек, оказавшийся в сложной ситуации на дороге, мог находиться в тепле и безопасности, получить необходимую помощь и благополучно вернуться к своим близким. Это конкретная работа, направленная на защиту жизни и здоровья людей. От имени жителей области выражаю благодарность Министерству транспорта, «ҚазАвтоЖол», сотрудникам подрядных организаций, проектировщикам, специалистам технического и авторского надзора, дорожным службам, спасателям и всем, кто внес вклад в строительство этого объекта», – сказал Берик Уали.

Председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев отметил, что в регионе проводится масштабная работа по развитию дорожной инфраструктуры.

«Многие крупные дорожные проекты реализуются в области Абай. Приведены в нормативное состояние дороги «Талдыкорган – Усть-Каменогорск», «Калбатау – Майкапшагай», «Семей – Калбатау», и за последние годы нам удалось добиться хороших результатов. Сегодня доля республиканских дорог области, находящихся в удовлетворительном состоянии, достигла 80 процентов. Из более чем 1800 единиц техники, приобретенных Национальной компанией «ҚазАвтоЖол», не менее 10 процентов сосредоточено в области Абай. Работа по поэтапному улучшению состояния дорог региона будет продолжена», – сказал он.

В ходе мероприятия глава региона также вручил ключи от специальной техники.

Модернизация пункта обогрева выполнена на автомобильной дороге республиканского значения KAZ07 по направлению «граница КНР – Майкапшагай – обход города Зайсан – Калбатау – Семей – Павлодар – граница Российской Федерации». Проект реализован за счет бюджетных средств, сэкономленных при реконструкции участка автомобильной дороги «Калбатау – Майкапшагай» с 906-го по 1321-й километр.

На перевале Байбура также реконструировано 40 километров автомобильной дороги. Здесь построены три моста и 51 водопропускная труба, установлено 42 665 погонных метров барьерного ограждения и 425 дорожных знаков. Основные строительно-монтажные работы завершены, движение транспорта обеспечено. Продолжается установка снегозащитных ограждений и водоотводных лотков.

Общая протяженность автомобильных дорог области Абай составляет 10 044 километра. Ремонтными работами охвачено 447,5 километра дорог республиканского значения. На 188 километрах проводится реконструкция, еще на 259,5 километра – средний ремонт. Средним ремонтом также охвачено 222,6 километра автомобильных дорог областного и местного значения.

В целях повышения безопасности дорожного движения установлено более 2 500 дорожных знаков, обновлена дорожная разметка на 4 812 километрах. Кроме того, установлено 13 километров ограждений для защиты от выхода животных на проезжую часть, пешеходные и колесоотбойные ограждения. В области функционируют 2 865 камер видеонаблюдения.