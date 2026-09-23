Аким области встретился с обладателями образовательных грантов

Сегодня глава региона Берик Уали встретился с обладателями образовательных грантов, выделенных за счет средств местного бюджета.

За последние два года местными исполнительными органами для молодежи региона выделено 400 образовательных грантов. Они предоставляют молодым людям возможность бесплатно получить высшее образование и освоить специальности, востребованные на рынке труда. Сегодня обладатели грантов обучаются не только в вузах Семея, но и в ведущих высших учебных заведениях страны.

В этом году акимат области предусмотрел 200 грантов по 32 наиболее востребованным специальностям. Они направлены на подготовку кадров в сферах педагогики, экономики, техники, строительства, медицины, сельского хозяйства и IT. Одним из главных нововведений этого года стало выделение впервые 25 грантов для обучения в вузах страны, реализующих соответствующие образовательные программы. В частности, предусмотрены гранты по специальностям «Специальная педагогика», «Режиссура» и «Арт-менеджмент», «Социология», «Политология», «Религиоведение» и «Теология».

По количеству выделенных грантов область Абай с показателем 200 грантов заняла пятое место среди регионов республики.

Аким области поздравил обладателей грантов и подчеркнул важность применения полученных знаний во благо родного края.

«Можно сказать, что эта встреча, которая проводится второй год подряд, уже становится доброй традицией. Прежде всего, это достойная оценка вашей настойчивости, стремлений и поставленных целей. Поэтому от всей души поздравляю каждого из вас! Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» отметил: «Я верю в силу молодежи, в ее талант и знания. Мы помним, кем были вчера, с уважением относимся к своей истории и ясно понимаем, что то, кем мы станем в будущем, зависит только от нас самих». Это означает, что стремление к знаниям и науке имеет огромное значение не только для вашей личной жизни, но и для будущего страны, развития государства. Если в прошлом году документы подали более 500 выпускников школ, то в этом году их число достигло 643. Это говорит не только о росте числа молодых людей, стремящихся к знаниям, но и о том, что молодежь региона начинает ощущать поддержку местной власти. При распределении грантов мы отдавали приоритет выпускникам с хорошей успеваемостью и высокими баллами, призерам предметных олимпиад и спортивных соревнований, а также детям из малообеспеченных и многодетных семей и выпускникам сельских школ. Гранты выделялись по необходимым для региона специальностям. Будущее области Абай – в ваших руках. Сегодняшняя победа – начало большого пути. Уверен, что в дальнейшем вы будете честно служить стране и вносить свой вклад в развитие нашего региона», – сказал Берик Уали.

В ходе встречи обладатели грантов акима области выразили благодарность за оказанную поддержку.

«Доверие и поддержка со стороны местного акимата – это большая инвестиция в наше будущее. Благодарю за то, что поверили в нас и предоставили возможность получить образование и встать на ноги. Мы постараемся использовать этот шанс и стать специалистами, которые смогут достойно представлять Казахстан», – сказала студентка специальности «Инженерия искусственного интеллекта и блокчейна» Alikhan Bokeikhan University Аружан Жумабай.

В рамках встречи Благодарственными письмами акима области были награждены граждане, внесшие вклад в реализацию важных инициатив в сфере образования, ответственные лица, активно участвовавшие в организации кампании по приему на гранты, специалисты, задействованные в разработке информационной системы, а также студенты, показавшие высокие результаты в учебе.

Сегодня в 32 колледжах региона обучаются около 21 тысячи студентов. Еще порядка 20 тысяч студентов получают образование в трех крупных вузах области – Shakarim University, Alikhan Bokeikhan University и Медицинском университете Семея.