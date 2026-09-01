Более 10 тысяч детей в области Абай пойдут в первый класс

В новом учебном году в области Абай за парты сядут более 100 тысяч школьников. Более 10 тысяч детей впервые переступят порог школы. В том числе в Семее в первый класс приняты 5 тысяч учащихся.

В День знаний, 1 сентября, аким области Берик Уали посетил общеобразовательную школу №46 в поселке Степной города Семей. В мероприятии также приняла участие заслуженный педагог, Герой Труда Казахстана Алма Шукижанова.

На торжественной линейке глава региона поздравил учащихся, педагогов и родителей с началом нового учебного года.

«1 сентября – особенный день, наполненный волнением и радостью для каждой семьи. Особенно важен он для детей, которые сегодня впервые переступили порог школы. Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» отметил: «Патриотизм подрастающего поколения – это искреннее стремление к будущему. Это наглядное проявление изменений, происходящих в общественном сознании. Я всецело поддерживаю это. Я верю в силы молодежи, в ее талант и знания». Поздравляю всех с Днем знаний! Желаю каждой семье благополучия, педагогам – вдохновения, родителям – радости, а учащимся – крепкого здоровья, высоких целей и больших успехов в новом учебном году!» – сказал Берик Уали.

Общеобразовательная школа №46, рассчитанная на 300 ученических мест, была открыта в 2022 году. Здесь созданы необходимые материально-технические условия для качественного обучения, развития творческих, исследовательских и спортивных способностей учащихся, освоения цифровых технологий и обеспечения безопасности детей. В этом году первые выпускники школы завершили обучение и вступили во взрослую жизнь. Новый учебный год школа начинает с 402 учащимися, 46 из которых проживают в близлежащих населенных пунктах.

В ходе мероприятия аким области вручил коллективу школы и учащимся сертификат на новый автобус.

«Ежегодно школа арендовала автобус для подвоза учащихся. Сегодня, в День знаний и в начале нового учебного года, мы решили подарить школе новый автобус. Уверен, это создаст комфортные условия для детей, которые добираются на учебу издалека, и будет способствовать повышению качества образования», – отметил глава региона.

Стоит отметить, что в прошлом учебном году 407 учащихся области Абай приняли участие в республиканских и международных интеллектуальных соревнованиях, 163 из них заняли призовые места. Особенно высокие результаты школьники показали в сфере IT и точных наук, в том числе в робототехнике.

Три образовательных учреждения региона вошли в число «100 лучших олимпиадных школ» страны. В этом году для 200 выпускников, планирующих поступление в высшие учебные заведения, выделены гранты акима области. Получатели грантов уже определены. Эта мера поддержки направлена на подготовку молодых специалистов по востребованным в регионе направлениям, которые в дальнейшем смогут внести вклад в развитие области.

Для решения проблемы дефицита ученических мест в рамках национального проекта «Келешек мектебі» в области построено пять школ. Недавно в рамках государственно-частного партнерства в жилом массиве Карагайлы города Семей началось строительство школы BINOM на 1400 мест. В селе Суыкбулак Жарминского района близится к завершению строительство школы на 100 мест. Кроме того, планируется строительство школ на 300 мест в селах Аксуат и Екпин.