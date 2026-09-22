Награждены региональные победители конкурса «Еңбек жолы»

Аким области Берик Уали наградил победителей регионального этапа конкурса «Еңбек жолы». В торжественном мероприятии приняли участие конкурсанты, представители трудовых династий, специалисты различных отраслей и молодые работники.

В этом году прием заявок на участие в конкурсе по области Абай проходил с 21 апреля по 1 августа. За этот период поступило 24 заявки от жителей региона, работающих в различных сферах. Конкурс проводился по номинациям «Лучшая трудовая династия», «Лучший наставник работающей молодежи» и «Лучший молодой специалист производства». Решением конкурсной комиссии определены региональные победители в каждой из трех номинаций.

Глава региона отметил особую роль конкурса в повышении уважения к человеку труда, популяризации профессионального мастерства и сохранении преемственности поколений.

«Всем вам хорошо известно, что Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев особо отмечает важность продвижения культа труда, уважения к простым людям труда и повышения ценности честного труда. В этой связи особое значение имеет конкурс «Еңбек жолы», направленный на повышение статуса человека труда в обществе и стимулирование производительности. Сегодня мы собрались, чтобы выразить уважение и торжественно наградить граждан, которые своим трудом служат примером для окружающих. Вы не только демонстрируете настоящую преданность своей профессии, но и отличаетесь высоким профессионализмом, в совершенстве владеете своим делом. Мы считаем, что все это – конкретный вклад в развитие области Абай», – сказал Берик Уали.

Региональным победителем в номинации «Лучшая трудовая династия» стала семья Байгозовых из города Аягоз. Общий трудовой стаж представителей династии в железнодорожной отрасли превышает 262 года. Кажияхмет Байгозов – уважаемый старейшина большой семьи. Следуя его примеру, несколько поколений семьи связали свою жизнь с железной дорогой.

«Я вышел на пенсию 35 лет назад. Мой отец был железнодорожником. Продолжив его путь, я тоже всю жизнь проработал на железной дороге. Пятеро из моих шестерых детей пошли по моим стопам и выбрали эту сферу. Молодежи хочу сказать: какую бы профессию вы ни выбрали, трудитесь честно. Честный труд всегда приносит уважение и почет», – сказал Кажияхмет Байгозов.

Победителем в номинации «Лучший наставник работающей молодежи» стала Альмира Айдарханова из города Курчатова. Она возглавляет отдел мониторинга и эколого-аналитических исследований филиала «Институт радиационной безопасности и экологии» РГП «Национальный ядерный центр Республики Казахстан». Альмира Айдарханова является автором и соавтором около 200 научных работ и публикаций. Под ее руководством семь магистрантов защитили магистерские диссертации и было опубликовано около 80 научных работ.

Победителем в номинации «Лучший молодой специалист производства» стал Айбол Тыныштыков из Семея. Свой трудовой путь он начал слесарем-сборщиком на линии сборки тракторов Семейского автосборочного завода. Благодаря накопленному производственному опыту и профессиональным навыкам в феврале 2025 года он был переведен в технический отдел на должность инженера-технолога.

В ходе мероприятия также отметили трудовые династии, наставников и молодых специалистов, активно участвовавших в конкурсе. Три победителя регионального этапа примут участие в отборе на республиканском уровне.

В области продолжается работа по обеспечению населения стабильной занятостью и поддержке предпринимательских инициатив граждан. В этом году в рамках Региональной карты занятости планируется обеспечить работой 13 324 человека. С начала года трудоустроено около 14 тысяч жителей. Кроме того, 97 гражданам из социально уязвимых категорий предоставлены безвозмездные гранты в размере 1 млн 730 тысяч тенге каждому на реализацию новых бизнес-идей. С учетом потребностей рынка труда 234 человека направлены на профессиональное обучение, из них 145 уже завершили обучение и трудоустроились.