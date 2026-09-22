В области Абай снижается число дорожно-транспортных происшествий

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова аким области Абай Берик Уали доложил о работе по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в регионе.

Общая протяжённость автомобильных дорог области составляет 10 044 километра. В регионе установлено 2 865 видеокамер, направленных на профилактику нарушений правил дорожного движения.

В области зарегистрировано более 180 тысяч транспортных средств. Ежегодно их количество увеличивается в среднем на 5–7 тысяч. В этом году число дорожно-транспортных происшествий снизилось на 33,1%. Если за соответствующий период 2025 года было зарегистрировано 637 ДТП, то за отчётный период 2026 года – 426. Количество пострадавших также сократилось на 32,1% – с 985 до 669 человек.

Для контроля дорожного движения широко применяются современные технические средства. В частности, используются 12 мобильных комплексов «EKIN Patrol», 5 комплексов «Сергек Patrol» и 8 дронов. С помощью системы «Қорғау» выявлено более 19 тысяч правонарушений. В Семее работает 1 931 видеокамера «Сергек», подключённая к Центру оперативного управления. По итогам восьми месяцев 2026 года число ДТП в городе снизилось на 34,3%. Также в областном центре установлен комплекс автоматической фиксации «SUNGAR» на основе искусственного интеллекта, который сейчас работает в тестовом режиме.

На автомобильных дорогах республиканского значения действуют 16 видеокамер «Зерек», размещённых на восьми арочных конструкциях. С учётом протяжённости дорог и площади региона решён вопрос увеличения штатной численности патрульной полиции до 100 сотрудников. Кроме того, для укрепления материально-технической базы департамента полиции акимат области за счёт местного бюджета приобрёл и передал 137 специальных служебных автомобилей.

На участках республиканских автодорог общей протяжённостью 447,5 километра проводятся реконструкция и средний ремонт. На дорогах областного и местного значения средним ремонтом охвачено 222,6 километра.

Помимо этого, установлено более 2 500 дорожных знаков, обновлено 4 812 километров дорожной разметки. Обустроено 13 километров ограждений для защиты от выхода животных на дорогу, установлено 10 светофорных объектов. На 25 участках оборудованы искусственные дорожные неровности, пешеходные ограждения и колёсные отбойники.

«В целом в области ведётся системная работа по обеспечению безопасности дорожного движения и улучшению дорожной инфраструктуры. Продолжаются усиление патрульного контроля, инженерное обустройство опасных участков дорог и расширение применения средств автоматического контроля. Вопросы безопасности дорожного движения и повышения качества автомобильных дорог находятся на постоянном контроле акимата области», – отметил Берик Уали.