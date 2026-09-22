С 1 февраля 2024 года по 1 сентября 2026 года выплаты целевых накоплений (ЦН) в рамках программы «Национальный фонд – детям» получили 365 553 гражданина на общую сумму около 76,11 млн долларов США.

С начала 2026 года по состоянию на 1 сентября выплаты ЦН получили 170 156 граждан на общую сумму 44,84 млн долларов США. Из них 119 279 казахстанцам перечислено более 31,00 млн долларов США на улучшение жилищных условий, а 50 877 казахстанцам - 13,83 млн долларов США на оплату образования.

Средства были переведены уполномоченным операторам для последующего зачисления на банковские счета заявителей. Напомним, получатель ЦН вправе использовать всю сумму либо ее часть. Невостребованная часть средств продолжает храниться на целевом накопительном счете (ЦНС) в течение 10 лет. После этого неиспользованный остаток переводится на индивидуальный пенсионный счет получателя для учета добровольных пенсионных взносов.

Наиболее востребованным направлением в рамках улучшения жилищных условий стало пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления: 117 712 получателям осуществлены выплаты на сумму 30,51 млн долларов США. Кроме того, в целях внесения первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилища выплачено 183,65 тыс. долларов США 788 юным казахстанцам, а в целях приобретения жилища в собственность по гражданско-правовым сделкам (окончательный расчет) выплачено 102,17 тыс. долларов США 437 казахстанцам.

В рамках использования ЦН на образование самый большой объем средств направлен на оплату образовательных услуг организаций образования, расположенных на территории Республики Казахстан, долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения): по данному направлению выплаты получили 47 584 гражданина на сумму 12,96 млн долларов США.

Также были востребованы следующие направления: пополнение образовательного накопительного вклада по договору об образовательном накопительном вкладе - средства перечислены 2 309 получателям на сумму 587,56 тыс. долларов США, а 861 гражданину направлено 220,44 тыс. долларов США на оплату образовательных услуг зарубежных организаций образования долями (за каждый академический период или учебный год) или в полном объеме единовременно (за весь срок обучения).

Напомним, что начисление целевых требований прекращается в случае смерти либо вступления в законную силу решения суда об объявлении умершим участника целевых требований. В целях получения целевых требований/ЦН в связи со смертью участника целевых требований/получателя ЦН их наследники могут обратиться в ЕНПФ в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

По состоянию на 01.09.2026 г. осуществлены выплаты наследникам на сумму 74,46 тыс. долларов США, при этом получателями средств являются 226 граждан.

С подробной информацией о выплатах ЦН в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования в разрезе уполномоченных операторов и регионов можно ознакомиться на сайте enpf.kz.

Напомним, что по итогам 2025 года казахстанским детям произведено очередное начисление в размере 130,71 долларов США на одного ребенка, за 2024 год – по 129,38 долларов США, за 2023 год - по 100,52 долларов США,

Детям до 18 лет ежегодно суммы из Нацфонда начисляются в виде целевых требований. При этом, согласно законодательству, начисленные юным казахстанцам суммы остаются в составе активов Нацфонда и продолжают инвестироваться. Благодаря дальнейшему инвестированию ежегодно сумма целевых требований каждого ребенка дополнительно прирастает за счет полученного инвестиционного дохода.

В результате совокупная сумма всех накопленных целевых требований (включая ежегодно дополнительно начисляемый инвестиционный доход) у ребенка, который участвует в программе:

- три года, составил 370 долларов 56 центов;

- два года, составил 263 доллара 93 цента;

- один год, составил 130 долларов 71 цент.

Информацию об участии в программе ребенка, не достигшего 18 лет, его родители и иные законные представители могут проверить по ИИН ребенка на сайте kids.enpf.kz, в личном кабинете на портале электронного правительства eGov.kz, а также в мобильных приложениях eGov Mobile и некоторых банков второго уровня.

В случае, если информация о целевых требованиях, начисленных детям за 2025 отчетный год, не отображается, то необходимо обновить документы в мобильных приложениях, следуя по пути:

в приложении eGov Mobile: «Цифровые документы» - «Семья» - «Обновить список документов» - «Начисления из НАЦФОНДА»;

в мобильных приложениях банков второго уровня, например, в Kaspi.kz: «Госуслуги» - «Все документы» - «Обновить список документов» - «Начисления из НАЦФОНДА».

Отсутствие в личном кабинете законного представителя сведений о начислении целевых требований детям, достигшим либо достигающим 18-летнего возраста в текущем году, обусловлено тем, что целевые требования обрели статус ЦН и в связи с этим доступ к информации о них предоставляется непосредственно получателю ЦН (гражданину, достигшему или достигающему 18-летнего возраста в 2026 году). Указанные лица должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем при достижении 18-летнего возраста обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.

На сегодняшний день уполномоченными операторами являются:

АО «Отбасы банк» (по жилью и образованию),

АО «Народный банк» (по образованию),

АО «Банк ЦентрКредит» (по образованию).

Со статистикой по несовершеннолетним детям - участникам целевых требований и совершеннолетним получателям ЦН, а также по использованию ЦН на жилье и (или) образование можно ознакомиться на сайте enpf.kz.

Изучить условия программы, получить инструкции, ответы на интересующие вопросы можно на сайте kids.enpf.kz. Также можно ознакомиться с видеокомментариями и инструкциями по теме на YouTube-канале БЖЗ ҚЕНПФ:

видеокомментарий Председателя АО "ЕНПФ" Ж.Б. Курманова:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=30CdPWl6dv0

видеокомментарий управляющего директора АО "ЕНПФ" М.Т. Шарипова:

https://www.youtube.com/watch?v=APg2vATmMk0

видеокомментарий "Вопрос-ответ" по программе «Нацфонд – детям»:

https://www.youtube.com/watch?v=4cKr1VCAvUk

https://www.youtube.com/watch?v=mrV0y37Gjnk

инструкция по сайту "Нацфонд - детям":

https://www.youtube.com/watch?v=VgP3dmMwAHc

https://www.youtube.com/watch?v=jyC2c-HgqpQ

инструкция об осуществлении программы "Национальный Фонд детям":

https://www.youtube.com/watch?v=bqeT41rWecA

https://www.youtube.com/watch?v=pNBSS1VHdWU

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).