Аким области поручил усилить контроль за качеством строительства в регионе

Сегодня под председательством акима области Берика Уали состоялось совещание, на котором рассмотрели состояние строительных объектов в регионе. По вопросу повестки дня доложил руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Сайлаугали Байназаров. Акимы районов и городов приняли участие в режиме видеоконференцсвязи.

По данным управления, в области имеется 276 проектно-сметных документаций, разработанных в 2025–2026 годах. Из них 198 получили положительное заключение экспертизы. В настоящее время строительно-монтажные работы ведутся по 34 проектам. Строительство 11 объектов завершено, они введены в эксплуатацию.

В текущем году поступило 840 талонов-уведомлений о начале строительных работ. С начала года за счет всех источников финансирования в эксплуатацию принято 213 объектов.

В целях контроля качества строительства с начала года проведено 113 проверок, по итогам которых взыскано штрафов на сумму 93,7 млн тенге. Из 223 нарушений, выявленных в прошлом году, 208 устранены. По оставшимся объектам проводится соответствующая работа.

В этом году мониторингом планируется охватить 310 объектов. На сегодняшний день обследовано 197 объектов.

На совещании аким области поручил учесть все замечания управления, полностью устранить нарушения, выявленные в ходе мониторинга, а также ускорить работу по вводу в эксплуатацию объектов инженерной инфраструктуры. Акимам городов и районов поручено усилить контроль за строительными объектами.

«Обеспечение соблюдения законодательства в сфере строительства, контроль качества и безопасности возводимых объектов – одна из важнейших задач для устойчивого развития региона. Сегодня в области растут объемы строительства социальных объектов, инженерной инфраструктуры и жилья. Своевременный ввод объектов в эксплуатацию влияет на показатели строительной отрасли региона. Поэтому акимы районов и городов, а также управления-заказчики должны взять эту работу на строгий и постоянный контроль. Для нашего региона важен каждый объект. Необходимо повысить требования к качеству строительных работ и соблюдению установленных сроков. Каждый объект должен быть построен качественно и сдан вовремя. Контроль должен осуществляться на всех этапах – с момента начала строительства до ввода объекта в эксплуатацию. Особое внимание необходимо уделить подготовке к отопительному сезону», – сказал Берик Уали.