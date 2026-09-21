В области Абай обсудили состояние строительных объектов
На расширенном аппаратном совещании под председательством акима области Берика Уали рассмотрели состояние строительных объектов региона. По вопросу повестки дня доложил заместитель руководителя областного управления строительства Медет Татенов.
В этом году в области Абай активно ведутся строительно-монтажные работы. План на январь–август в размере 174 млрд тенге перевыполнен: по итогам восьми месяцев объём строительно-монтажных работ составил 195 млрд тенге.
В настоящее время областное управление строительства за счёт бюджетных средств ведёт строительство и ремонт 24 социальных объектов. Также в рамках акции «Абайға құрмет» возводится ряд спортивных и культурных объектов.
Глава региона подробно рассмотрел состояние каждого строящегося объекта и поручил активизировать работы на объектах с низкой степенью готовности, а по объектам с высокой степенью готовности – принять конкретные меры для скорейшего завершения строительства и ввода в эксплуатацию.
«Строительная отрасль – один из основных показателей социально-экономического развития региона. Несмотря на положительную динамику общего объёма строительно-монтажных работ, замедление строительства отдельных социальных объектов вызывает обеспокоенность. Прежде всего нам необходимо принять конкретные решения по объектам с низкой степенью готовности. Во-вторых, объекты с высокой степенью готовности следует без затягивания вводить в эксплуатацию в установленном порядке. В-третьих, необходимо обеспечить достижение плановых показателей жилищного строительства. Вопросы своевременного ввода жилых домов в микрорайоне Карагайлы и обеспечения их инженерной инфраструктурой должны находиться на особом контроле. В-четвёртых, необходимо уделить особое внимание качеству строительства. Самое главное – качественно завершить объекты и своевременно передать их в пользование населению», – сказал Берик Уали.
На совещании также рассмотрели ход жилищного строительства. В этом году в области планируется ввести в эксплуатацию 348,8 тыс. квадратных метров жилья. За восемь месяцев введено 147,4 тыс. квадратных метров.
В микрорайоне Карагайлы с 2024 года ведётся строительство 13 жилых домов на 712 квартир общей площадью 67 926 квадратных метров. На трёх объектах строительно-монтажные работы полностью завершены, проводится приёмка. Готовность остальных домов составляет 90–95 процентов. Их планируется поэтапно вводить в эксплуатацию с сентября по ноябрь. Параллельно ведутся работы по обеспечению жилых домов инженерно-коммуникационной инфраструктурой.
Кроме того, в этом году в микрорайоне Карагайлы началось строительство четырёх кредитных жилых домов на 342 квартиры общей площадью более 25 тыс. квадратных метров.
По итогам совещания аким области поручил акимам районов и городов обеспечить выполнение девятимесячного и годового планов по объёму строительно-монтажных работ и вводу жилья в эксплуатацию.