Сегодня под председательством акима области Берика Уали состоялось расширенное аппаратное совещание. На заседании рассмотрели работу по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и вопросы строительства объектов, возводимых областным управлением строительства. В совещании приняли участие руководители областных управлений и региональных департаментов. Акимы городов и районов подключились по видеосвязи.

По вопросам повестки дня выступили руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Айбек Рахымбеков и заместитель руководителя областного управления строительства Медет Татенов.

В области Абай ведётся постоянный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары и реализуются государственные механизмы их стабилизации. По состоянию на 16 сентября индекс цен на социально значимые продовольственные товары в регионе составил 99,8%. С начала года этот показатель достиг 102,2%. По ряду продуктов отмечено снижение цен. В частности, лук подешевел на 9%, морковь – на 10%, картофель – на 8,7%, яблоки – на 3,2%.

Для стабилизации цен с торговыми сетями заключены трёхсторонние меморандумы, предусматривающие обязательства по сохранению торговой надбавки на социально значимые товары на уровне не более 10% и увеличению доли отечественной продукции.

Социально-предпринимательская корпорация «Семей» ведёт работу по заблаговременному формированию продовольственных запасов. В настоящее время в регионе на межсезонный период имеется более 2,4 тысячи тонн картофеля, 699 тонн моркови, 584 тонны капусты и 454 тонны лука.

Кроме того, заключены соглашения по обеспечению населения хлебом и яйцами по доступным ценам. Регулярно проводятся сельскохозяйственные ярмарки. На ярмарке в рамках акции «Дала дәмі», состоявшейся 19 сентября, жителям реализовали около 5 тонн продовольственной продукции по ценам ниже рыночных.

Сегодня в ведении СПК «Семей» находятся 16 социальных павильонов. Работа по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и обеспечению жителей доступной продукцией находится на постоянном контроле.

Глава региона поручил акимам городов и районов, а также ответственным управлениям усилить работу в этом направлении.

«Наша работа в этом направлении не должна ограничиваться только мониторингом. Особенно по товарам, на которые отмечается рост цен, необходимо выявлять конкретные причины. Вопросы сокращения посреднических цепочек, своевременного пополнения товарных запасов и обеспечения доступных цен для населения должны находиться на постоянном контроле. Также необходимо уделить особое внимание эффективной работе социальных павильонов и возобновлению деятельности неиспользуемых торговых точек. Главная задача – не допустить необоснованного роста цен, сформировать достаточные запасы продовольствия на межсезонный период и обеспечить доступные цены для населения», – отметил Берик Уали.