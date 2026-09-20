«Семейді сүю – тарихқа бас ию»: в Семее масштабно отметили День города

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню города в Семее, завершаются масштабным гала-концертом на площади Республики в микрорайоне Карагайлы. В этом году праздничная программа для жителей и гостей города прошла под девизом «Семейді сүю – тарихқа бас ию» и продлилась семь дней.

Выступая на открытии гала-концерта, аким области Берик Уали поздравил семейчан с Днём города.

«От всей души поздравляю вас с днём рождения Семея! Семей – особенный город с глубокой историей и богатым наследием, некогда ставший столицей Алаша. Любить Семей – значит чтить историю. История казахской государственности тесно связана с нашим городом. Здесь работали деятели Алаша. Семей – родина многих первопроходцев и начинаний. Мы гордимся этим. Сегодня благодаря непосредственной поддержке Главы государства Семей с каждым днём преображается. В этом году впервые горячая вода была подана почти в 700 жилых домов областного центра. Обновляются около ста улиц, благоустраиваются дворы, ремонтируются дороги. В рамках акции «Абайға құрмет» строятся многочисленные объекты культуры и спорта. Впервые День города отмечается столь масштабно, на протяжении целой недели и на высоком уровне. Благодарю всех граждан, которые вносят вклад в развитие родного города и поддерживают добрые начинания», – отметил глава региона.

В рамках празднования Дня города состоялось более 20 культурных и спортивных мероприятий. Были организованы соревнования по национальным видам спорта, выставки, детский фестиваль искусств, концертные программы и другие культурные события. Особый интерес жителей вызвали байге, аударыспак, перетягивание каната, армрестлинг, гиревой спорт, единоборства и состязание «Семей батыры». Ночной забег «TUNGI RUN – SEMEY» объединил сторонников здорового образа жизни, а национальные игры способствовали популяризации традиций и духовных ценностей народа.

Завершением семидневной праздничной программы стал большой гала-концерт под открытым небом, который сейчас проходит на площади Республики. На сцене выступят Турар Ыдырыс, Айдана Меденова, AYREE, Ернар Амандык, а также известные исполнители AMIRCHIK из Кыргызстана, NANA DARKMAN из Германии и ARSENIUM FROM O-ZONE из Молдовы. Праздничный вечер завершится фейерверком.