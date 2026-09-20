Аким области посетил село Тана мырза

Глава региона Берик Уали встретился с жителями села Тана мырза Ойшиликского сельского округа.

Населённый пункт расположен на берегу реки Каргыба, в 12 километрах от районного центра – села Аксуат. Сегодня здесь проживают 85 семей. В селе работают средняя школа, медицинский пункт и библиотека. Проведена водопроводная сеть.

В прошлом году за счёт средств районного бюджета построена детская игровая площадка. В средней школе имени Тана мырза, введённой в эксплуатацию в 2012 году, обучаются 84 ученика и работают 33 учителя.

В ходе встречи жители подняли вопросы ремонта внутрисельских дорог и уличного освещения. Также они высказали замечания по качеству детской игровой площадки и предложили построить воркаут-площадку.

Выслушав сельчан, глава региона отметил, что озвученные вопросы и предложения не останутся без внимания.

«Я специально приехал в село Тана мырза Ойшиликского сельского округа. Здесь уже сделано немало. Сейчас к селу ведёт хорошая дорога. Ваше село обеспечивает район сеном. Необходимая инфраструктура поэтапно подводится к каждому населённому пункту. Работа по улучшению качества жизни сельчан и развитию социальной инфраструктуры будет продолжена», – сказал Берик Уали.

Во время встречи жители поблагодарили за проводимую в селе работу.

«Спасибо, что специально приехали в наше село, лично ознакомились с условиями жизни и выслушали волнующие нас вопросы. За последние годы здесь произошли хорошие изменения. Проведён водопровод, построена детская игровая площадка, приобретены новые учебные кабинеты для школы. Надеемся, что поднятые сегодня вопросы дорог, освещения и спортивных площадок также будут поэтапно решены», – отметили жители села.