Аксуатская районная больница получила новые медицинские автомобили

Сегодня аким области Берик Уали вручил ключи от новых санитарных автомобилей Аксуатской центральной районной больнице.

Для повышения качества оказания экстренной медицинской помощи жителям района и укрепления материально-технической базы бригад скорой помощи больнице по лизинговой программе переданы четыре санитарных автомобиля. В их числе – два автомобиля JAC Sunray класса «А» и два автомобиля «Газель NEXT ГАЗ-А31R23».

Новый транспорт закрепят за районной больницей, а также лечебными пунктами в сёлах Ойшілік, Көкжыра и Жантикей.

Глава региона отметил, что новые медицинские автомобили имеют большое значение для оперативного оказания качественной медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов.

«Для жителей района крайне важно, чтобы медицинская помощь была доступной и качественной. Для своевременного выезда к пациентам, особенно в отдалённые сёла, служба скорой помощи должна иметь крепкую материально-техническую базу. Передаваемые сегодня новые современные санитарные автомобили будут служить именно этой цели. Главное – вовремя прибывать на вызовы жителей и при необходимости безопасно доставлять пациентов в областные медицинские организации. Пусть новые автомобили служат на благо населения», – сказал Берик Уали.

Новые санитарные автомобили позволят своевременно обслуживать вызовы скорой медицинской помощи четвёртой категории срочности, а также перевозить пациентов в медицинские организации областного уровня.

Сотрудники больницы выразили благодарность за обновление автопарка.

«Я работаю здесь более сорока лет. Мы очень рады, что получили сразу четыре автомобиля. Все машины новые, современные. Теперь у врачей стало больше возможностей для оперативного оказания помощи населению. В нашем районе работают высококвалифицированные врачи, больница укомплектована всеми специалистами», – отметила врач ультразвуковой диагностики Карлыгаш Кошкинбаева.