Аким области ознакомился с жизнью семей, переехавших в Аксуатский район

Глава региона Берик Уали посетил семьи, переехавшие в Аксуатский район в рамках проекта «Қаладан ауылға» и программы переселения.

Сначала аким области побывал у семьи Мутихана Жасулана в селе Кумколь. Семья из двух человек переехала из Алматинской области в феврале этого года по программе добровольного переселения, направленной на рациональное распределение трудовых ресурсов между регионами Казахстана. В марте семью включили в квоту переселенцев и предоставили меры государственной поддержки.

В частности, на возмещение расходов на переезд было выделено 605,5 тысячи тенге, а на приобретение жилья посредством сертификата экономической мобильности – более 4,5 млн тенге. Сейчас Мутихан Жасулан занимается земледелием и планирует расширять хозяйство.

Глава региона также посетил семью Дархана Китатова, переехавшую в это село из Алматы. Семье из семи человек в рамках программы переселения выплатили 3 млн 242 тысячи 870 тенге на расходы, связанные с переездом, и 6 млн 485 тысяч 741 тенге на приобретение жилья.

Дархан Китатов занимается сельским хозяйством и развивает собственное дело. В этом году местный акимат предоставил ему 10 гектаров пашни. В дальнейшем за счёт возвращённых земель планируется выделить ещё 10 гектаров сенокосных угодий.

В этом году предприниматель получил грант в размере 1 млн 730 тысяч тенге на развитие деревообработки. Кроме того, по программе «Ауыл аманаты» он оформил кредит на 32 млн тенге под 2,5 процента годовых для разведения молочного скота. Сейчас ведёт строительство помещения для содержания животных.

В селе Аксуат глава региона ознакомился с условиями жизни ещё одного кандаса – Шеризата Озата.

Семья из трёх человек переехала в Аксуат из Китайской Народной Республики. Сегодня предприниматель занимается земледелием: подсолнечником засеяно 250 гектаров. Также он развивает откорм скота и вносит вклад в местную сферу услуг. Приобретя ресторан «Иманғажы» в селе Кумколь, предприниматель приступил к его ремонту и реконструкции.

В дальнейшем Шеризат Озат планирует открыть в селе Аксуат новый ресторан и рынок, где жителям будут доступны необходимые товары и услуги. Также в его планах – расширение посевов кукурузы и подсолнечника, открытие завода по производству оборудования для капельного орошения. Реализация проекта позволит внедрять современные технологии, эффективнее использовать водные ресурсы и повышать продуктивность сельскохозяйственного производства.

Аким области подчеркнул важность государственной поддержки переселяющихся семей.

«Семьям, переезжающим в рамках проекта «Қаладан ауылға», который стартовал в нашей области в начале года, районные и сельские акиматы оказывают всестороннюю поддержку. Помогают с получением кредитов и грантов. В селе есть все возможности для открытия своего дела. Несомненно, ваш пример послужит ориентиром и для местных жителей. Желаю вам успехов», – сказал Берик Уали.

Отметим, что в Аксуатский район по проекту «Қаладан ауылға» переехали 50 семей – 135 человек. Всего в рамках проекта переселились 506 семей, или 1635 человек, что составляет 101 процент от плана. Из них 671 человек переехал из Семея, 964 – из других регионов.