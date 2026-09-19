В рамках республиканской экологической инициативы Главы государства «Таза Қазақстан» и по случаю Всемирного дня чистоты – World Cleanup Day в области Абай прошли мероприятия по санитарной очистке и посадке деревьев.

Аким области Берик Уали принял участие в акции по посадке деревьев в парке Тана мырза села Аксуат. Вместе с активной молодежью и местными жителями глава региона высадил саженцы.

Аким области подчеркнул важность активного участия жителей в работе по благоустройству и озеленению.

«С начала реализации экологической программы «Таза Қазақстан», инициированной Президентом, наши села и дворы стали чище. Субботники в регионе проводятся на протяжении всего года. Сегодня вместе с молодежью и жителями Аксуата мы посадили деревья. Будем системно продолжать эту работу»,– сказал Берик Уали.

В этот день посадка деревьев была организована во всех городах и районах региона, во всех населенных пунктах. В ходе экологических мероприятий высажено более 3 тысяч саженцев. В акции, приуроченной ко Всемирному дню чистоты, приняли участие 14 734 жителя области, были задействованы 453 организации и 204 единицы техники. На полигоны твердых бытовых отходов вывезено 4 578 тонн мусора.

Отметим, что с 4 апреля текущего года в населенных пунктах области регулярно проводятся работы по санитарной очистке. За это время в субботниках приняли участие более 338 тысяч жителей, были задействованы 7 241 организация и 35 412 единиц специальной техники. В результате очищены 39 тысяч дворов, территории 1 231 парка и сквера, на полигоны вывезено 52 346 тонн мусора.

Согласно региональному плану, в этом году предусмотрена посадка 67 тысяч саженцев деревьев. Из них 60 тысяч, или 89 процентов, высажены весной.