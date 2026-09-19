В селе Кумколь Аксуатского района строится врачебная амбулатория

Сегодня аким области Берик Уали ознакомился с ходом строительства врачебной амбулатории в селе Кумколь Аксуатского района.

Строительство медицинского объекта началось в августе этого года. Завершить работы планируется до конца года. Общая площадь одноэтажного здания составляет 369,2 квадратного метра. Амбулатория рассчитана на приём 30 пациентов в день. Здесь будут работать 8 человек.

В настоящее время возведены стены здания и установлены бетонные плиты перекрытия. Ведётся оштукатуривание внутренних стен. На строительстве задействованы 20 человек.

Глава региона отметил значимость таких объектов для повышения доступности медицинской помощи в сельской местности и поручил завершить строительство качественно и в установленные сроки.

«Жители села не должны ездить далеко, чтобы получить медицинскую помощь. Поэтому строительство новой амбулатории в Кумколе имеет большое значение для сельчан. Это очень нужный объект, которого ждут жители. Необходимо уделить особое внимание качеству строительных работ, завершить объект в установленный срок и благоустроить прилегающую территорию. Самое главное – новая амбулатория должна обеспечивать жителей качественной медицинской помощью», – сказал Берик Уали.