Аким области посетил ТОО «Семейский завод масел»

Глава региона Берик Уали посетил ТОО «Семейский завод масел», где ознакомился с работой предприятия и его производственной деятельностью.

ТОО «Семейский завод масел» основано в 2001 году. Предприятие специализируется на производстве смазочных материалов, технических жидкостей, металлической и полиэтиленовой тары. Качество выпускаемой продукции и применяемые на предприятии технологии соответствуют требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

На предприятии действуют три производственных цеха. В первом выпускают технические масла и охлаждающие жидкости, во втором – металлическую тару, в третьем – полиэтиленовую тару, электролиты и стеклоомывающие жидкости.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 20 тысяч тонн масел, 9,8 тысячи металлических бочек и 96 тысяч единиц полиэтиленовой тары в год. В 2025 году здесь произведено 3,7 тысячи тонн масел и охлаждающих жидкостей, 200 тонн технических жидкостей, 3 тысячи единиц металлической и 140 тысяч единиц полиэтиленовой тары.

Сегодня на предприятии работают 33 человека. На территории производства также действует магазин по реализации выпускаемой продукции.

Глава региона отметил важность дальнейшего наращивания объемов производства и расширения ассортимента отечественной продукции.

«Развитие малого и среднего предпринимательства – одно из важных направлений экономики нашей области. Сегодня предприятие демонстрирует хорошие результаты и обеспечивает ряд жителей постоянной работой. В дальнейшем есть возможности для увеличения объемов производства и создания новых рабочих мест. Необходимо продолжать работу в этом направлении. Со стороны акимата будет оказана соответствующая поддержка», – сказал Берик Уали.