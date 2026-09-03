Автобусный парк Семея пополнился 20 новыми автобусами

Аким области Берик Уали ознакомился с новыми пассажирскими автобусами, приобретенными для обслуживания городских маршрутов Семея.

ТОО «Таксомоторный парк» обслуживает социально значимые маршруты №1, 3, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 29, 34, 36, 52 и 55. В целях обновления городского общественного транспорта предприятие приобрело 20 новых автобусов марки «Yutong ZK6890HGO».

Вместимость каждого автобуса составляет 65 пассажиров. Транспорт работает на дизельном топливе и способен преодолевать до 430 километров после одной заправки. В автобусах длиной 9 метров установлена интеллектуальная система видеонаблюдения как внутри салона, так и снаружи.

Автобусы полностью низкопольные и не имеют ступеней, что обеспечивает удобную посадку и высадку пассажиров. Для перевозки людей с особыми потребностями предусмотрен механический пандус. Транспорт оснащен пневматической подвеской, маршрутными указателями и другим необходимым оборудованием.

В каждом автобусе установлено по шесть видеокамер. Кроме того, предусмотрена централизованная система пожаротушения.

Осмотрев новые автобусы, глава региона отметил, что работа по обновлению общественного транспорта Семея будет продолжена на системной основе.

«Автобусы этой марки поступили в наш город впервые. Они качественные, комфортные и удобные. Значительная часть населения пользуется общественным транспортом, поэтому наша главная задача – обеспечить жителям комфортное и качественное обслуживание. В прошлом году было приобретено более 60 автобусов. В целом до конца текущего года планируется закупить свыше 100 новых автобусов, 81 из них уже приобретен. Таким образом, мы будем поэтапно обновлять автобусный парк города и продолжим работу в этом направлении», – сказал Берик Уали.

Новые автобусы начнут выходить на маршруты уже сегодня. В следующем году предприятие планирует приобрести еще 10 автобусов. Это позволит продолжить обновление городского общественного транспорта и повысить качество обслуживания пассажиров.