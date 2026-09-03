Воспитание природой: в «Семей орманы» организовали экологическую экскурсию для детей

Как вести себя в лесу, сохранять и беречь окружающую природу, а также соблюдать меры безопасности, воспитанникам Центра поддержки детей рассказали во время познавательной прогулки в резервате «Семей орманы».

Такие встречи с природой проводятся в рамках экологической программы «Таза Қазақстан» на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы». В этот раз экологическую экскурсию организовали для воспитанников Центра поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, города Семея.

Именно так – не на словах, а на живом примере в резервате стремятся повысить интерес детей к природе, сформировать понимание важности охраны окружающей среды, а также научить их соблюдать требования безопасности на территории лесного массива. В ходе экскурсии ребята смогли совместить развлечение с пользой - совершили прогулку на природе и в то же время получили много полезной информации об экосистеме леса, его растительном и животном мире.

Экскурсия прошла на территории резервата «Семей орманы», расположенной вдоль Павлодарской трассы. Детей сопровождали сотрудники Краснокордонского лесного хозяйства, которые рассказали им о правилах поведения и мерах безопасности в лесу.

Лесные специалисты подчеркнули, что эта природная территория находится под особой охраной, поэтому посетителям необходимо строго соблюдать установленные требования. Особое внимание уделили правилам пожарной безопасности. Детям объяснили, что на территории лесного массива запрещается разводить костры, оставлять мусор, наносить вред природе и передвигаться по лесу без соблюдения установленных правил.

«Лесной массив имеет большую площадь и охраняется на государственном уровне. Поэтому находиться на этой территории бесконтрольно нельзя. Прежде всего посетители должны внимательно соблюдать правила безопасности. Разведение костров запрещено. Также нельзя оставлять мусор и наносить ущерб природе. Мы дали воспитанникам необходимые разъяснения и рекомендации по этим вопросам», - отметил руководитель Краснокордонского лесного хозяйства ГЛПР «Семей орманы» Куаныш Каирханов.

В ходе экскурсии дети смогли ближе познакомиться с жизнью леса. Специалисты рассказали о растениях, произрастающих на территории лесного массива, а также о животных и птицах, обитающих здесь, и их значении в сохранении природного равновесия.

Также юным экскурсантам рассказали простые, но важные правила бережного отношения к природе. В частности, им напомнили о необходимости выбрасывать мусор только в специально отведённые места, не ломать растения, не причинять вред птицам и животным, не разводить костры в лесу и соблюдать требования пожарной безопасности.

Ещё одной особенностью экскурсии стала возможность получать новые знания непосредственно через наблюдение за природой. Дети увидели природные особенности леса, обратили внимание на различные виды растений и смогли задать специалистам интересующие их вопросы об окружающей среде.

От такой прогулки на природе у ребят остались только хорошие впечатления.

«Сегодня мы побывали на природе и были удивлены тем, насколько большой этот лес. Здесь очень красивая природа и чистый воздух. Лесники рассказали нам о том, как важно содержать окружающую среду в чистоте и беречь природу. Сегодня мы узнали много нового», — рассказали воспитанники центра.

Подобные экологические мероприятия способствуют формированию у детей бережного отношения к природе и чувства ответственности за охрану окружающей среды. Кроме того, познавательные встречи на природе позволяют подросткам с пользой проводить свободное время, приобретать новые знания и практический опыт.

Такие инициативы, реализуемые в рамках акции «Таза Қазақстан», направлены не только на повышение экологической культуры, но и на воспитание у подрастающего поколения ценностей бережного и ответственного отношения к природе.

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