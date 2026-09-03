Фасады жилых домов в Семее обновляют в едином стиле

Сегодня аким области Берик Уали ознакомился с ходом ремонтных работ на зданиях в Семее, фасады которых обновляются и уже прошли модернизацию.

Глава региона посетил многоквартирный жилой дом по адресу проспект Шакарима, 35, а также административное здание по адресу улица Абая, 99. В жилом доме по проспекту Шакарима расположено 116 квартир. В настоящее время здесь близятся к завершению работы по облицовке фасада термопанелями, отделке балконов металлосайдингом, установке оконных обрамлений и декоративных кронштейнов, а также монтажу светодиодного освещения.

Жители дома выразили благодарность за проводимые работы.

«Мы видим, что наш город меняется в лучшую сторону. Наш дом был построен в 1967 году для ветеранов войны. С тех пор ремонтные работы здесь не проводились. Мы рады, что сейчас фасад дома приобретает современный облик», – отметили жители.

В административном здании на проспекте Абая расположены Дом дружбы и более 20 культурных объединений. Ремонтные работы на объекте полностью завершены, здание приобрело новый облик.

По словам акима города Адлета Кожанбаева, в соответствии с поручением акима области в этом году в областном центре запланировано обновление более 20 зданий. На сегодняшний день фасады 10 домов полностью отремонтированы, еще на 11 объектах работы продолжаются.

Глава региона положительно оценил проведенную работу и отметил, что обновление фасадов зданий будет продолжено на системной основе.

«Приведение в порядок фасадов домов, расположенных на центральных улицах областного центра, – одно из важных направлений работы. Одно дело – просто оштукатурить и покрасить, и совсем другое – провести такой комплексный ремонт. Это не только улучшает внешний облик города, но и, безусловно, повышает уверенность жителей в завтрашнем дне. Сами жители также должны поддерживать чистоту во дворах и регулярно проводить субботники. В целом ремонтные работы идут хорошо. Мы продолжим работу в этом направлении и окажем необходимую поддержку», – сказал Берик Уали.