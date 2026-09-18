Аким области ознакомился с жизнью села Карамойыл Кокпектинского района

Глава региона Берик Уали посетил село Карамойыл Кокпектинского района. Сегодня в населённом пункте проживают 207 человек, насчитывается 68 жилых домов.

Первым объектом посещения стало здание клуба, которое руководитель крестьянского хозяйства «Талап» Жумабек Кушикбаев построил на собственные средства для жителей сёл Карамойыл и Аккой.

Крестьянское хозяйство «Талап» вносит вклад в социальное развитие села. В 2014 году в рамках проекта «Туған елге тағзым» Жумабек Кушикбаев приобрёл здание начальной школы имени Гагарина и полностью отремонтировал его. Сейчас здесь обучаются 17 детей, включая воспитанников подготовительной группы. Кроме того, в рамках проекта «Қаладан – ауылға» предприниматель помог одной семье переехать в село.

Примечательно, что Жумабек Кушикбаев безвозмездно передал сельский дом культуры районному акимату для нужд жителей.

«Ранее предприниматель подарил односельчанам школу. Теперь он передаёт в дар жителям своего села и этот дом культуры. Это конкретный результат проекта «Туған жерге туыңды тік». Теперь жители Карамойыла смогут проводить здесь культурные мероприятия и различные встречи. Поздравляю!» – сказал Берик Уали.

Глава региона также побывал в доме многодетной семьи Андрея и Галины Русякиных, переехавших в Карамойыл в рамках проекта «Қаладан – ауылға», и ознакомился с условиями их жизни. Глава семьи Андрей Русякин работает механизатором в крестьянском хозяйстве «Талап». Супруги воспитывают семерых детей.

«Я рада, что переехала в село. Недавно родила седьмого ребёнка. Руководитель крестьянского хозяйства «Талап» построил для нас дом. Нам нравится это село, детям здесь комфортно. Четверо моих детей учатся в школе», – говорит Галина Русякина.

С начала года в Кокпектинский район переселились 50 семей – всего 131 человек. Из них 41 человек переехал из Семея, ещё 90 – из других регионов страны.