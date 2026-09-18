Аким области встретился с жителями Кокпектинского района

Сегодня аким области Берик Уали встретился с жителями Кокпектинского района и рассказал о социально-экономическом развитии региона и района, проделанной работе и предстоящих планах.

В начале встречи аким Кокпектинского района Нурбек Кошкарбаев доложил о показателях социально-экономического развития района за 2025–2026 годы. Глава региона остановился на основных показателях экономики области и работе, проводимой в районе.

За восемь месяцев текущего года в Кокпектинском районе произведено сельскохозяйственной продукции на 19,2 млрд тенге. С начала года аграрии приобрели 36 единиц сельскохозяйственной техники. В рамках программы «Кең дала» 27 сельхозтоваропроизводителей получили финансирование на общую сумму 2,2 млрд тенге.

В региональную карту инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства до 2030 года включены восемь проектов Кокпектинского района общей стоимостью 9,8 млрд тенге. Агрохолдинг «Елім-ай Көкпекті» планирует увеличить мощность откормочной площадки с 5 до 20 тысяч голов и построить племенной репродуктор крупного рогатого скота на 10 тысяч голов маточного поголовья.

Всего в этом году в районе планируется реализовать шесть инвестиционных проектов на 12,4 млрд тенге и создать 395 рабочих мест.

В рамках модернизации инфраструктуры района в селе Аккой обновлён и введён в эксплуатацию водопровод. В сёлах Бигаш, Карамойыл, Шариптогай, Мамай и Шугылбай начались строительные работы.

В этом году отремонтировано 11 километров автомобильной дороги «Улкенбокен – Кокжайык – Ульгулималшы», на ещё одном участке начаты ремонтные работы. Продолжается реконструкция моста на подъездной дороге к селу Тассай.

На ремонт 12 школ района выделено 62,5 млн тенге. При поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына» в школах сёл Шариптогай, Романовка и Бигаш оборудованы современные универсальные учебные кабинеты. За счёт спонсоров в 11 школах оснащён 21 учебный кабинет. При Романовской основной школе в селе Ажа построен новый спортивный зал.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в сёлах Бигаш, Шариптогай, Мамай, Улгулималшы, Ушкомей и Карамойыл построены медицинские объекты. В результате медицинской помощью обеспечены 1 550 сельских жителей.

Для развития цифровой инфраструктуры АО «Казахтелеком» планирует в 2026–2027 годах проложить волоконно-оптические линии связи в 19 сёлах района. Кроме того, предусмотрено обеспечение двух населённых пунктов спутниковым интернетом и строительство пяти антенно-мачтовых сооружений в рамках национального проекта «Доступный интернет».

Глава региона подчеркнул, что работа по поэтапному решению актуальных проблем района продолжится.

«Мы специально приехали в Кокпектинский район, чтобы подвести итоги проделанной работы и ответить на волнующие жителей вопросы. Конечно, решить все накопившиеся проблемы за короткий срок невозможно. Наиболее актуальные для населения вопросы – состояние дорог, обеспечение питьевой водой, жильём и освещение населённых пунктов – всегда находятся в центре внимания. Кокпектинский район обладает большим потенциалом: он расположен на пересечении важных транспортных путей, вдоль магистрали «Омск – Майкапшагай». Мы продолжим системную работу по поддержке района», – сказал Берик Уали.

В завершение встречи жители задали волнующие их вопросы. Глава региона заверил, что озвученные проблемы и предложения не останутся без внимания.

Перед встречей аким области провёл личный приём жителей района. На нём были подняты вопросы обеспечения жильём и трудоустройства.

После встречи глава региона передал Кокпектинской районной больнице новые санитарные автомобили: один JAC Sunray класса «А» и две «ГАЗели NEXT». Кроме того, планируется дополнительно передать районной больнице ещё четыре санитарных автомобиля «ГАЗель» с баланса областной станции скорой медицинской помощи.