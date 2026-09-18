В селе Кокпекты строят современный торговый центр

Аким области Берик Уали ознакомился с ходом строительства торгового центра в селе Кокпекты – административном центре Кокпектинского района. Объект возводится за счёт собственных средств предпринимателя Нурбека Акимбаева.

Строительство началось в этом году. Здание состоит из двух этажей и дополнительного цокольного этажа. Общая площадь составляет 1 200 квадратных метров. Стоимость инвестиционного проекта – 190 миллионов тенге.

Осмотрев здание, глава региона отметил важность поддержки предпринимательских инициатив и реализации новых инвестиционных проектов в районе.

«Это будет нужный для районного центра объект. Здание добротное, просторное, с высокими потолками. Самое главное — должна быть конкуренция. Там, где есть конкуренция, повышается качество и становятся доступнее цены. Желаем вам успехов в работе», – сказал Берик Уали.

Напомним, четыре месяца назад аким области ознакомился с проектами объектов придорожного сервиса, которые планируется реализовать вдоль автомобильной дороги республиканского значения «Омск – Майкапшагай» на территории Кокпектинского района.

Один из проектов предусматривает строительство кемпинга и автозаправочной станции. На территории площадью 2 гектара появится современный сервисный комплекс для водителей и путешественников, оформленный с элементами национального стиля. Здесь разместятся гостиница на 20 мест, детская игровая площадка, кафе и комната матери и ребёнка. Стоимость инвестиционного проекта – 900 миллионов тенге.

Ещё один проект, запланированный вдоль этой магистрали, – комплекс «Ұлы дала тұрағы». Площадь кемпинга составит 2 069 квадратных метров. Проектом предусмотрено строительство гостиницы, магазина, объекта общественного питания, автозаправочной, электрозарядной и газозаправочной станций. Стоимость инвестиционного проекта – около 2 миллиардов тенге.