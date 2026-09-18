В центральной больнице Кокпектинского района продолжается капитальный ремонт

Аким области Берик Уали ознакомился с ходом внутреннего капитального ремонта здания Кокпектинской районной больницы.

Здание больницы построено в 2010 году. Сегодня в медицинском учреждении работают 243 человека. Стационар включает четыре отделения: хирургическое, инфекционное, родильное и терапевтическое. В круглосуточном стационаре предусмотрено 40 коек, в дневном стационаре при больнице – 10.

Сейчас в здании ведутся внутренние отделочные работы, проводится капитальный ремонт полов, оконных и дверных блоков. Также предусмотрена внутренняя отделка пищеблока, прачечной, дезинфекционного отделения, галереи и детской комнаты. Завершить ремонт планируется в декабре 2027 года.

Год назад в больнице провели капитальный ремонт, реконструировали вход в блок скорой помощи и обновили фасад здания. Однако облицовочная плитка у входа уже начала отпадать.

Глава региона сделал замечание главному врачу больницы и поручил в кратчайшие сроки устранить выявленные недостатки, а подрядчикам – обеспечить качественное и своевременное завершение работ.

«Больница должна быть образцом чистоты и порядка. Требования к чистоте здесь должны быть высокими. Главный врач как заказчик обязан контролировать работы и требовать от подрядчика их качественного выполнения. Мы должны эффективно использовать бюджетные средства. Я приезжаю на этот объект уже в третий раз, и каждый раз выявляются недостатки. Поручаю управлению здравоохранения рассмотреть вопрос об ответственности главного врача и внести предложения. Все недочёты необходимо устранить в рамках гарантийных обязательств, а строительные работы держать на строгом контроле», – сказал Берик Уали.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в сёлах Бигаш, Шариптогай, Мамай, Ульгулималшы, Ушкомей и Карамойыл построены медицинские объекты. В результате медицинской помощью обеспечены 1550 сельских жителей.