В селе Акой Кокпектинского района реализуется проект по обеспечению питьевой водой

Сегодня аким области Берик Уали в ходе рабочей поездки в Кокпектинский район посетил водозаборную станцию в селе Акой.

В населенном пункте насчитывается 63 абонента. Из них 25 уже подключены к централизованной системе водоснабжения. Еще для 8 домов проведены необходимые земляные работы. В настоящее время ведутся работы по подключению к централизованному водоснабжению оставшихся 30 домов.

В состав водозаборной станции входят две насосные станции, два резервуара чистой воды, насосная станция второго подъема, помещение охраны, комплектная трансформаторная подстанция (КТП), дизельная электростанция и санитарный блок.

В целях обеспечения безопасности объекта в соответствии с нормативными требованиями предусмотрена противопожарная система. В частности, в колодцах кольцевой водопроводной сети установлены пожарные гидранты, обеспечивающие наружное пожаротушение.

Глава региона отметил, что обеспечение сельских жителей качественной питьевой водой является одним из ключевых вопросов развития населенных пунктов.

«Мы специально приехали в ваше село, чтобы своими глазами увидеть проделанную работу и проверить качество воды. Работа выполнена хорошо и качественно. Это большая радость для жителей села. Надеемся, что теперь население будет на постоянной основе обеспечено качественной питьевой водой», – сказал Берик Уали.

Местные жители выразили благодарность за реализацию проекта.

«Мы очень рады, что в наше село провели воду. На протяжении многих лет у нас не было чистой питьевой воды. Мы пили воду из реки, а вода из колодцев была соленой. Благодарим всех, кто принимал участие в реализации этого проекта», – сказала жительница села Кульзатхан Жеткенова.

В настоящее время в области Абай реализуются 32 проекта по обеспечению населения чистой питьевой водой. В 30 сел уже подана вода, еще по двум проектам завершаются строительные работы.

Кроме того, в области реализуется 31 проект по реконструкции водопроводных сетей. Строительные работы начаты в селах Бигаш, Карамойыл, Шариптогай, Мамай и Шугылбай Кокпектинского района.