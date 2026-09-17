Аким области встретился с Генеральным консулом КНР в Алматы

Глава региона Берик Уали встретился с Генеральным консулом Китайской Народной Республики в Алматы Су Фанцю.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между областью Абай и Китайской Народной Республикой.

Глава региона выразил заинтересованность области Абай в дальнейшем развитии двустороннего партнёрства.

«В рамках рабочих поездок в Китай в этом году проведены результативные переговоры с крупными китайскими компаниями. По итогам последнего визита достигнуты договорённости о реализации инвестиционных проектов общей стоимостью около 4 млрд долларов США. Кроме того, в Урумчи открыт инвестиционно-сервисный офис социально-предпринимательской корпорации «Семей». Это позволит укрепить прямые связи с китайским бизнесом и обеспечить сопровождение новых инвестиционных проектов. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с Китайской Народной Республикой, развитии партнёрства с китайскими компаниями в сферах промышленности, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, энергетики, транспорта, логистики и туризма», – отметил Берик Уали.

На встрече обсуждались развитие межрегионального сотрудничества между двумя странами и возможности реализации совместных проектов в области Абай.

Генеральный консул отметил потенциал межрегиональных связей и обозначил приоритетные направления дальнейшей совместной работы.

«Прежде всего благодарю вас за тёплый приём. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сложившегося торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также дружеских связей между регионами Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и областью Абай. Строительство трансграничной железнодорожной линии «Бахты – Аягоз» и увеличение пропускной способности пункта пропуска «Бахты» откроют новые возможности для развития транспортно-логистических связей между двумя странами. Мы также готовы укреплять деловые связи между округом Тачэн и областью Абай, реализовывать совместные проекты не только в экономике, но и в туристической и гуманитарной сферах», – сказал Су Фанцю.

Кроме того, рассмотрены вопросы налаживания сотрудничества в сфере образования с Медицинским университетом Семей, дальнейшего укрепления экономических и гуманитарных связей между областью Абай и округом Тачэн.