В Семее 20 семей получили жильё

Сегодня в Семее состоялось торжественное вручение ключей от квартир гражданам из социально уязвимых слоёв населения, людям с инвалидностью первой и второй групп и неполным семьям. В мероприятии принял участие аким области Берик Уали.

Обеспечение жителей жильём – одно из приоритетных направлений государственной политики. В результате системной работы в 2025 году в областном центре приобрели 327 арендных квартир. В их числе – квартиры в современном жилом комплексе «Тарлан» на улице Морозова, переданные для распределения среди очередников через АО «Отбасы банк».

Глава региона поздравил новосёлов и отметил, что в соответствии с поручением Главы государства в области ведётся последовательная работа по обеспечению населения жильём.

«Обеспечение жильём малообеспеченных семей и граждан из социально уязвимых слоёв населения – одно из приоритетных направлений нашей работы. С начала года выдано 112 жилищных сертификатов. В конце прошлого года приобретено 327 квартир, из которых на сегодняшний день 317 оформлены для предоставления очередникам в аренду. Сегодня, в преддверии Дня города, мы вручаем ключи от квартир 20 семьям. Уверен, это радостное событие принесёт в ваши дома счастье, придаст уверенности и откроет новые возможности. Спокойно жить в своём доме, растить детей и строить планы на будущее – заветная мечта каждого человека. Сегодня мы вместе становимся свидетелями её исполнения. В Семее на сегодняшний день приобретены ещё 93 квартиры. Документы оформлены, жильё передано «Отбасы банку» на основании соглашения. До конца года работа в этом направлении продолжится. Эти квартиры предоставляются гражданам из социально уязвимых слоёв населения и детям-сиротам. Это не просто жильё, а начало новой жизни, символ надежды и уверенности. В дальнейшем оставшиеся квартиры также будут предоставлены гражданам этих категорий. Желаю каждой семье счастья, мира и благополучия в новом доме», – сказал Берик Уали.

Современный жилой комплекс «Тарлан» состоит из пятиэтажных домов, насчитывает 19 подъездов и 463 квартиры. Местным акиматом здесь приобретено более 90 квартир.

Новосёлы выразили благодарность за предоставленное жильё.

«До этого мы с пятью детьми жили в съёмной квартире. Новое жильё ждали восемь лет. Теперь у нас будет свой дом. Мы очень рады», – поделилась одна из жительниц.

В настоящее время в городе активно продолжаются работы по благоустройству и обновлению общественных пространств. На острове Бейбітшілік полностью реконструирована и благоустроена территория площадью 10 тысяч квадратных метров возле мемориала «Сильнее смерти», установлена система автоматического полива. Здесь же в рамках акции «Абайға құрмет» Северо-Казахстанская область построила площадь государственных символов. Перед филармонией имени Амре Кашаубаева обновлено и введено в эксплуатацию общественное пространство площадью 5 тысяч квадратных метров. На территории железнодорожного вокзала началось благоустройство общественного пространства площадью 3,4 тысячи квадратных метров.

С этого года в областном центре приступили к поэтапному ремонту железнодорожных переездов. Работы проведены на переездах по улицам Речников, Каржаубайулы, Лебаева и Мичурина. Всего в текущем году городской акимат планирует отремонтировать девять железнодорожных переездов. Работа в этом направлении будет продолжена на системной основе.