Делегация области Абай принимает участие в форуме «Бахты – 2026» в Китае

В городе Тачэн Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики с 16 по 18 сентября проходит международный форум «Бахты – 2026». В нем принимают участие представители государственных органов, деловых кругов и международных организаций, а также зарубежные делегации.

Основная тема форума, проходящего в Центре культурного обмена со странами Центральной Азии, – расширение торгово-экономического сотрудничества между странами Евразии, развитие трансграничной логистики и транспортных связей, привлечение инвестиций и реализация совместных проектов.

В форуме также принимает участие делегация области Абай. В ее состав вошли представители профильных управлений и акимы приграничных районов. Они принимают участие в основной сессии, тематических круглых столах и деловых встречах, посвященных развитию приграничного сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

Сегодня состоялись официальная церемония открытия форума и основная сессия. В рамках программы выступили представители руководства Тарбагатайского округа, органов Синьцзян-Уйгурского автономного района, ответственных за сферу торговли, зарубежных делегаций и международных организаций. Также программой предусмотрено подписание соглашений по проектам сотрудничества.

Особое внимание в деловой программе уделено развитию потенциала пограничного пункта пропуска «Бахты». Участники обсудили вопросы расширения приграничной торговли, увеличения объемов грузоперевозок и логистических возможностей, привлечения инвестиций и развития трансграничной производственной кооперации.

Развитие потенциала пограничного пункта пропуска «Бахты» имеет важное значение для области Абай. Совершенствование приграничной инфраструктуры позволит увеличить товарооборот и объемы грузоперевозок, реализовывать новые инвестиционные проекты и укреплять деловые связи между регионами двух стран.