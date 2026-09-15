Под председательством акима области Берика Уали состоялось совещание по вопросам развития Семея. На нем рассмотрели обеспечение нового административно-делового центра инженерной инфраструктурой и ход реализации проектов в рамках акции «Абайға құрмет».

По вопросам повестки дня выступили руководители управлений строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и земельных отношений, а также аким Семея Адлет Кожанбаев.

Особое внимание уделили обеспечению административно-делового центра инженерной инфраструктурой. Здесь планируется проложить магистральные и внутриквартальные сети водоснабжения и канализации, построить новый водозабор, котельную мощностью 40 Гкал/час и магистральную тепловую сеть, а также шесть улиц общей протяженностью 25 километров. Для электроснабжения предусмотрено строительство новой подстанции и линий электропередачи.

Глава региона подчеркнул, что строительство инженерной инфраструктуры должно вестись одновременно с возведением новых объектов.

«Главный вопрос – обеспечение строящихся объектов административно-делового центра инженерной инфраструктурой. Это дороги, водоснабжение, тепло, электричество и канализация. Работы по их подведению должны идти параллельно со строительством объектов», – отметил Берик Уали.

На совещании также обсудили ход реализации проектов в рамках акции «Абайға құрмет». Сейчас в разных частях Семея возводится ряд новых объектов. В августе на острове Бейбітшілік введена в эксплуатацию площадь Государственных символов – подарок Северо-Казахстанской области. В поселке Ұшақтар открылся физкультурно-оздоровительный комплекс – совместный проект Западно-Казахстанской области и акимата области Абай.

В новом административно-деловом центре строятся Дом дружбы – подарок Мангистауской области, Центр творчества – от города Шымкента, Медиацентр – от города Алматы, Центр настольного тенниса – от Павлодарской области и Выставочный центр – от Туркестанской области. На левом берегу города возводится Дворец единоборств – подарок Актюбинской области.

Кроме того, Кызылординская область планирует построить здание «Анаға тағзым», Атырауская – центр «Абай әлемі», Костанайская – Центр духовности, а город Астана – школу на 1500 мест.

Акцию поддерживают крупные компании и общественные фонды. Группа компаний KAZ Minerals приступила к строительству большого стадиона в новом микрорайоне. АО «ФНБ «Самрук-Қазына» начало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Мирный, а общественный фонд «Қазақстан халқына» – Инклюзивного спортивного центра. АО «НК «Қазақстан темір жолы» планирует построить спортивный комплекс в городе Аягозе, общественный фонд «Қазақстан халқына» – в Урджарском районе. В ближайшее время в Семее начнется строительство Дворца будущего – подарка АО «НК «КазМунайГаз».