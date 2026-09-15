Спасательный флот области Абай пополнился новым катером

Для Департамента по чрезвычайным ситуациям региона за счёт средств областного бюджета приобретён спасательный катер «VOYGER» 850T Cabin Twin.

Сегодня аким области Берик Уали ознакомился с возможностями и техническим оснащением новой техники. Вместе с начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Манарбеком Шапагатовым глава региона на новом катере осмотрел расположенные вдоль Иртыша защитные дамбы Семея, оценив их состояние и готовность к предстоящему паводковому периоду.

Новый катер предназначен для обеспечения безопасности граждан на реке Иртыш и озере Алаколь, проведения поисковых и водолазно-спасательных работ, а также оперативной доставки спасателей и необходимого оборудования к месту происшествия. Маломерное моторное судно длиной 8,34 метра вмещает 8 человек. Его грузоподъёмность составляет 1400 килограммов.

Катер оснащён современными системами навигации и связи. Закрытая отапливаемая кабина и отдельная каюта позволяют спасателям нести длительное дежурство. Два двигателя повышают манёвренность судна.

Ввод новой техники в эксплуатацию повысит мобильность спасательных подразделений, позволит оперативнее реагировать на чрезвычайные ситуации на водоёмах и эффективнее проводить поисково-спасательные работы.

«Это очень нужная для нашего региона техника. Катер будет задействован для дежурства на реке Иртыш, озере Алаколь и Шульбинском водохранилище. Мы приобрели его по специальному заказу по рекомендации Министерства по чрезвычайным ситуациям. Он необходим для обеспечения безопасности граждан в купальный сезон и эффективного проведения спасательных работ. Пусть долгие годы служит на благо людей. Поздравляю!» – сказал Берик Уали.

В настоящее время спасательные подразделения области Абай располагают 29 единицами плавсредств и водно-моторной техники. В их числе — 5 спасательных катеров, 1 судно на воздушной подушке, 5 металлических и 16 надувных лодок, 2 гидроцикла. Техника используется для патрулирования реки Иртыш, озера Алаколь и Шульбинского водохранилища, проведения поисково-спасательных работ и оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на воде. Кроме того, недавно для спасателей приобрели специальный автомобиль на базе Nissan Patrol, предназначенный для проведения поисково-спасательных работ в условиях глубокого снега, бездорожья и заболоченной местности.