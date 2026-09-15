ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ АО «ЕНПФ» напоминает о важности своевременного оформления пенсий

ЕНПФ напоминает, что лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, сформированные за счёт обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, и достигшие общеустановленного пенсионного возраста, а также лица c инвалидностью первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно, имеют право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ по установленному графику.

Напомним, что пенсию по возрасту могут получать лица, достигшие общеустановленного пенсионного возраста: мужчины по достижении 63 лет, женщины по достижении 61 года в 2026 году.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений.

Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с достижением пенсионного возраста получателям необходимо своевременно обращаться в ЦОН по месту жительства. Документы в ЦОН вместе с заявлением можно подать за 10 дней до достижения получателем пенсионного возраста. Настоятельно рекомендуем соблюдать этот срок, т.к. это особенно важно для получения государственной пенсии, для назначения которой требуется проверка трудового стажа по представленным документам.

Пенсия назначается со дня обращения. При этом важно отметить, что при подаче заявления на пенсионные выплаты до достижения пенсионного возраста – днем обращения считается дата наступления пенсионного возраста, а в случае обращения после достижения пенсионного возраста – днем обращения считается дата регистрации заявления в Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Кроме того, обращаем внимание, что будущим пенсионерам (потенциальным получателям), чьи номера телефонов зарегистрированы в базе мобильных граждан еgov, с номера 1414 за 2 месяца до достижения пенсионного возраста направляется SMS-уведомление о возможности своевременного обращения в ближайшее отделение Государственной корпорации для получения услуг по назначению пенсионных выплат со ссылкой на перечень документов на сайте egov.kz. То есть государственными органами для оформления пенсионных выплат в предусмотренные сроки осуществляется рассылка соответствующих уведомлений, так как за пропущенный период выплаты не назначаются.

Между тем, по лицам, достигшим пенсионного возраста, имеющим пенсионные накопления в ЕНПФ и не обратившимся за их выплатой, ЕНПФ проводит ежегодную сверку совместно с Государственной корпорацией на предмет наличия у данных граждан назначенных пенсионных выплат по возрасту и государственной базовой пенсионной выплаты за счет бюджетных средств, по результатам которой ЕНПФ осуществляет выплату в проактивной формате, то есть беззаявительно.

Кроме того, с марта 2026 года аналогичный беззаявительный порядок пенсионных выплат внедрен за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ) лицам, достигшим пенсионного возраста, имеющим в ЕНПФ пенсионные накопления за счет ДПВ, ранее не обратившимся в ЕНПФ за их выплатой в связи с достижением пятидесятилетнего возраста или инвалидностью.

Беззаявительный порядок пенсионных выплат за счет ДПВ (при их наличии) предусматривает:

автоматическое назначение ЕНПФ пенсионных выплат за счет ДПВ при обращении в Государственную корпорацию в установленном порядке с заявлениями на получении пенсии из государственного бюджета и выплат за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов в связи с достижением пенсионного возраста;

осуществление выплат за счет ДПВ в рамках проактивной услуги.

За выплатой в связи с установлением инвалидности, достижением 50-летнего возраста за счет ДПВ необходимо обращаться в подразделения ЕНПФ либо через личный кабинет на сайте ЕНПФ (enpf.kz) или в мобильном приложении ЕНПФ с использованием электронной цифровой подписи.

Обращаем внимание, что в ЕНПФ для лиц с инвалидностью организовано выездное обслуживание. При этом осуществляется предварительная консультация, в том числе проверка возможности получения услуг дистанционно, без выезда.

На сайте enpf.kz размещен перечень необходимых документов в зависимости от вида пенсионных выплат, способа их подачи, требования к оформлению документов, бланки заявлений и образцы их заполнения, образец доверенности. В разделе «Электронные сервисы» есть возможность предварительной проверки направляемых документов на пенсионные выплаты из ЕНПФ.

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером ЕНПФ является Правительство Республики Казахстан в лице ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации» Министерства финансов Республики Казахстан. Доверительное управление пенсионными активами ЕНПФ осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. В соответствии с пенсионным законодательством ЕНПФ осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан", обеспечивает осуществление пенсионных выплат. Также Фонд осуществляет учет целевых активов и целевых требований, учет и зачисление целевых накоплений (ЦН) на целевые накопительные счета, выплат ЦН их получателю на банковские счета, учет возвратов ЦН в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан в рамках программы «Национальный фонд – детям». (Подробнее на www.enpf.kz).