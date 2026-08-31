В области Абай введены в эксплуатацию три обновленных железнодорожных вокзала

В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в рамках программы Национальной компании «Қазақстан темір жолы» по модернизации вокзальной инфраструктуры в стране началось обновление 124 вокзалов, в том числе 10 – в области Абай. Сегодня введены в эксплуатацию обновленные железнодорожные вокзалы на станциях Ушбиик, Жарма и Шар Жарминского района. В торжественном открытии трех объектов принял участие аким области Берик Уали.

Работы по модернизации проводятся по заказу Национальной компании «Қазақстан темір жолы» при поддержке Правительства Республики Казахстан, Министерства транспорта, АО «Самрук-Қазына» и акимата области Абай.

Глава региона отметил особую значимость обновленных вокзалов для жителей.

«Железная дорога – одна из стратегически важных транспортных систем, связывающих населенные пункты нашей страны. Поэтому обновление ее инфраструктуры и создание комфортных условий для пассажиров – важная задача, продиктованная временем. Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание повышению транспортно-логистического потенциала страны, модернизации железнодорожной инфраструктуры и улучшению качества обслуживания пассажиров. Считаем, что обновление вокзалов в соответствии с современными требованиями стало важным решением, отвечающим запросам жителей. Пользуясь случаем, от имени жителей области выражаю искреннюю благодарность всем гражданам и специалистам, внесшим вклад в реализацию этих значимых проектов. Сегодня в Жарминском районе, расположенном на пересечении важных транспортных путей, мы открываем сразу три новых вокзала. Пусть они обеспечивают пассажирам комфортные условия и способствуют дальнейшему развитию Жарминского района! От всей души поздравляю всех с этим знаменательным событием!» – сказал Берик Уали.

Все три введенные в эксплуатацию станции занимают особое место в транспортной системе региона. Через них проходят пассажирские поезда по маршрутам «Семей – Астана», «Новосибирск – Алматы», «Павлодар – Алматы», «Семей – Кызылорда» и «Усть-Каменогорск – Алматы».

Железнодорожный вокзал в городе Шар был построен в 1982 году. В ходе модернизации общая площадь здания увеличилась с 413 до 654 квадратных метров. Одноэтажный объект стал двухэтажным, внутренние помещения были полностью обновлены. Установлен лифт, зоны ожидания и обслуживания пассажиров оснащены необходимым оборудованием. Кроме того, на вокзале построена ранее отсутствовавшая островная платформа протяженностью 716 метров.

Железнодорожный вокзал на станции Ушбиик был построен в 1995 году. Последний капитальный ремонт объекта проводился в 2012 году. В результате модернизации общая площадь здания увеличилась с 83,7 до 201,1 квадратного метра. Внутренние помещения обновлены, комнаты ожидания и обслуживания пассажиров оснащены необходимым оборудованием.

Здание вокзала на станции Жарма было построено в 1996 году. По результатам технического обследования прежнее здание полностью демонтировали, а на его месте возвели новый вокзал. Общая площадь объекта увеличилась с 217 до 347,7 квадратного метра. Внутренние помещения переоборудованы, зоны ожидания и обслуживания пассажиров приведены в соответствие с современными требованиями. Также обновлено 650 метров перрона.

На всех трех вокзалах особое внимание уделено безопасности и комфорту пассажиров, а также созданию доступной среды для граждан с особыми потребностями.

Местные жители выразили благодарность за открытие новых вокзалов.

«Сегодня для нас радостный день! Новый вокзал построен и введен в эксплуатацию. Он необходим не только жителям села Жарма, но и населению близлежащих сел. В частности, жители Кызылагаша, Аршалы и Карабулака пользуются железной дорогой через станцию Жарма. Мы безмерно благодарны за то, что вокзал обрел новый облик», – сказал житель села Жарма Тауирбек Наушабаев.

В целом работы по модернизации железнодорожных вокзалов области близятся к завершению. В июне были введены в эксплуатацию вокзалы на станциях Ауыл и Белагаш Бородулихинского района. 27 августа в городе Курчатове открылся новый вокзал станции Дегелен. Вокзал станции Жаланашколь района Мақаншы планируется открыть 1 сентября. Железнодорожные вокзалы в городах Семей и Аягоз, а также в поселке Актогай планируется ввести в эксплуатацию до конца сентября.