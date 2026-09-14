О реализации товаров и услуг в области Абай

В январе-августе 2026 года по оперативным данным розничный товарооборот увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 5,4% и составил 452,9 млрд. теңге.

В республиканском объеме розничного товарооборота область Абай занимает 11 место, доля розничного товарооборота в республиканском объеме составила 2,7%.

Основной объем розничной торговли обеспечили физические лица, торгующие на рынках и осуществляющие индивидуальную торговую деятельность. Их товарооборот составил 59,8% от розничного товарооборота области и по сравнению с январем-августом 2025 года увеличился на 14,8%.

Объем торгующих предприятий увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 18,8% и составил 40,2% розничного товарооборота области.

В общем объеме розничного товарооборота 65,7% составляют непродовольственные товары, 34,3% - продовольственные.

Наибольший объем продаж приходится на г.Семей – 344,7 млрд. теңге, или 76,1% товарооборота области. На Аягозский район приходится 5,9%, Жарминский район – 4,6%, Урджарский район – 2,8%, Бородулихинский район-2%. Доля остальных регионов колеблется от 2% (г.Курчатов) до 1% (Абайский район), 0,8% (Кокпектинский район), 1,6% (Бескарагайский район), 1,3% (район Маканшы), 1,7% (район Аксуат).

Объем оптовой торговли в январе-августе 2026 года сложился в сумме 284,3 млрд. теңге или 104,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года. В структуре оптового товарооборота непродовольственные товары и продукция производственно-технического назначения составляют 60,5%, продовольственные товары – 39,5%.

Методологические пояснения

Розничная торговля – предпринимательская деятельность по продаже покупателю товаров, предназначенных для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Оптовая торговля – предпринимательская деятельность по реализации товаров, предназначенных для последующей продажи или иных целей, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

www.stat.gov.kz/ Статистика регионов РК /Область Абай/Электронные таблицы/Статистика внутренней торговли

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Каттебаева М.К.

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