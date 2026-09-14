Сегодня под председательством акима области Берика Уали состоялось расширенное аппаратное совещание. На заседании рассмотрели ход создания и модернизации пожарных постов в рамках программы «Ауыл құтқарушылары», а также вопросы подготовки к осенней призывной кампании и организации призыва граждан на срочную воинскую службу.

В совещании приняли участие руководители областных управлений и региональных департаментов. Акимы городов и районов подключились в режиме видеоконференцсвязи.

По вопросам повестки дня выступили первый заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Данияр Алимкин, руководитель Управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты Акылжан Акылбеков и начальник Департамента по делам обороны Руслан Омаров.

По данным Департамента по чрезвычайным ситуациям, в области проведена работа по созданию и модернизации 24 пожарных постов. Из них 17 были реализованы в 2025 году, еще 7 – в текущем году. В целом в регионе создано 77 пожарных постов, обеспечивающих противопожарную защиту более 96 тысяч жителей 174 населенных пунктов.

В соответствии с планом на 2026 год работы предусмотрены на 45 объектах. В частности, планируется создать 12 новых пожарных постов и модернизировать 33 действующих.

Глава региона подчеркнул необходимость усилить работу ответственных органов по обеспечению пожарной безопасности в сельских населенных пунктах.

«Обеспечение пожарной безопасности в сельских населенных пунктах и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации – одна из важнейших задач. В ряде районов темпы работ остаются недостаточными. Особое внимание необходимо уделить объектам, по которым не решены вопросы финансирования либо работы приостановлены. Не затягивая этот вопрос, необходимо определить источники финансирования по каждому объекту и обеспечить завершение работ в установленные сроки», – сказал Берик Уали.

Аким области поручил Управлению мобилизационной подготовки, а также акимам городов и районов до конца года реализовать план по созданию и модернизации пожарных постов на 2026 год.

На совещании также рассмотрели подготовку к осенней призывной кампании. По данным Управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты, в ходе весеннего призыва 2026 года перед областью была поставлена задача направить на срочную воинскую службу 695 граждан, из которых были призваны 637 человек.

По информации Департамента по делам обороны, осенняя призывная кампания проводится в установленном порядке. Организована работа призывных комиссий и медицинского освидетельствования, функционирует областной сборный пункт. Воинские команды комплектуются и отправляются в соответствии с утвержденным графиком.

Кроме того, на совещании была отмечена необходимость улучшения условий на призывных пунктах, обеспечения их медицинским оборудованием, специалистами, транспортом и средствами связи, а также широкого информирования молодежи о возможностях получения образования и профессионального развития после прохождения воинской службы.

Глава региона поручил акимам городов и районов совместно с местными органами военного управления ежедневно контролировать явку граждан, подлежащих призыву, и выполнение установленного плана.

Напомним, недавно в области Абай впервые состоялась торжественная церемония проводов призывников в новом формате. В ходе мероприятия, прошедшего на площади Государственных символов Республики Казахстан в Семее, 60 молодых людей отправились на срочную воинскую службу. Инициатива в новом формате направлена на популяризацию призывной кампании на общественном уровне и повышение престижа воинской службы.