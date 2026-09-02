Аким области встретился с послом США Джули Стаффт

Сегодня глава региона Берик Уали встретился с послом Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан Джули Стаффт.

Во встрече приняли участие представители американской делегации, в том числе Виктория Санчез, представляющая Министерство энергетики США при Посольстве в Астане, и представитель отдела по снижению угроз DTRA Посольства США Джордан Сеймур.

Стороны обсудили развитие сотрудничества между областью Абай и США, расширение экономических и гуманитарных связей, а также реализацию инвестиционных проектов.

Аким области отметил важность стратегического партнерства между Казахстаном и США, рассказал о потенциале и инвестиционных возможностях региона, подчеркнув, что в области созданы благоприятные условия для иностранных инвесторов.

«Сегодня отношения между Казахстаном и США стали одним из важнейших стратегических партнерств в Центральной Азии. Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что казахско-американские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Это свидетельствует о дальнейшем укреплении стратегического партнерства двух государств. Одним из его важных исторических направлений является сотрудничество в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Сегодня Семипалатинский полигон стал признанным во всем мире символом взаимодействия двух стран в этой сфере. В этом году исполняется 35 лет со дня закрытия Семипалатинского ядерного полигона. От испытаний, продолжавшихся почти сорок лет, пострадало местное население. Курчатов, который прежде был центром проведения ядерных испытаний, сегодня по поручению Главы государства делает уверенные шаги к становлению наукоградом. Благодарим вас за проявленный интерес к нашему региону. Молодая область Абай открыта к сотрудничеству во всех сферах», – сказал Берик Уали.

Визит посла в область Абай приурочен к 35-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Американская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества с регионом по различным направлениям.

«Это мой первый визит в Семей и область Абай. Благодарю за теплый прием. Как вы отметили, у нас есть широкие возможности для двустороннего сотрудничества. Мы можем развивать партнерство в сферах предпринимательства и образования, для этого существуют различные программы. Завтра мы посетим город Курчатов. Мы прибыли, чтобы продолжить сложившееся взаимодействие на высоком уровне и придать ему новый импульс. Мы готовы к совместной работе», – сказала Джули Стаффт.