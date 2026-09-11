Аким области встретился с жителями Бескарагайского района

Сегодня аким области Берик Уали встретился с жителями Бескарагайского района и рассказал о социально-экономическом развитии региона и района, проделанной работе и дальнейших планах.

В начале встречи аким Бескарагайского района Дилдар Каликан выступил с докладом о показателях социально-экономического развития района за 2025–2026 годы. Глава региона остановился на основных показателях экономики области и отметил работу, проводимую в районе.

Объём сельскохозяйственной продукции в Бескарагайском районе составил 16,9 млрд тенге. Посевная площадь – 67,5 тысячи гектаров. По данным на 9 сентября, зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 12,4 тысячи гектаров, намолочено 11,5 тысячи тонн зерна. В этом году аграрии района приобрели 38 единиц новой сельскохозяйственной техники.

Всего в этом году в районе планируется реализовать восемь инвестиционных проектов на сумму 11,3 млрд тенге с созданием 185 рабочих мест. Уже введена в эксплуатацию система орошения компании «Qazaq Onimi» на площади 416 гектаров. Стоимость проекта составила 720 млн тенге, создано 10 рабочих мест.

В сфере туризма ведётся строительство линии электроснабжения к санаторию на территории озера Шипалы. На базе отдыха «KISLOROD» в селе Старая Крепость развиваются туристическое направление и рыбное хозяйство. Также планируется расширение базы отдыха «Zhylandy Eco Village».

В рамках улучшения инфраструктуры района обеспечена подача воды в Морозовском лесничестве, сёлах Жыланды, Мостик, Башколь и Малая Владимировка. В Кривинке и Глуховке строительство продолжается. В сёлах Канонерка, Бозтал и Белокаменка прокладывают водопроводные сети. В пяти сёлах обновлено уличное освещение.

В сёлах Кривинка, Жетижар, Долон и Бодене отремонтированы восемь улиц общей протяжённостью девять километров. Начат ремонт участка автомобильной дороги «Канонерка – Белокаменка» длиной 8,5 километра.

Для решения жилищного вопроса за счёт частных застройщиков возводится новый микрорайон. Здесь планируется построить 20 двухквартирных жилых домов – всего 40 квартир.

В сфере образования проводится текущий ремонт девяти школ района. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» в семи малокомплектных школах оборудованы 12 специализированных кабинетов. В рамках проекта «Жасампаз ұрпақ» современными кабинетами оснащён Бескарагайский дом творчества. Четырём школам передадут новые автобусы.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в районе введены в эксплуатацию 11 объектов первичной медико-санитарной помощи. Для районной больницы предусмотрено приобретение новой медицинской техники на 22,2 млн тенге. Также аким области торжественно передал один санитарный автомобиль JAC Sunray и два санитарных автомобиля «ГАЗель NEXT».

В селе Бескарагай строится бассейн, в селе Ерназар – спортивный модуль. На базе сельских библиотек реализуется проект создания комьюнити-центра «Жаңа клуб» стоимостью 56,2 млн тенге.

Для развития цифровой инфраструктуры АО «Казахтелеком» планирует в 2026–2027 годах проложить волоконно-оптические линии связи в 21 село района. Сейчас соответствующие работы ведутся в 12 сёлах. Кроме того, вдоль автомобильной дороги «Омск – Павлодар – Семей – Майкапшагай» предусмотрено строительство трёх антенно-мачтовых сооружений.

Глава региона подчеркнул, что работа по поэтапному решению актуальных вопросов района будет продолжена.

«Мы специально приехали в Бескарагайский район, чтобы подвести итоги проделанной работы и ответить на вопросы, волнующие жителей. Конечно, решить все накопившиеся проблемы сразу, за короткий срок, невозможно. Однако наиболее важные для населения вопросы – состояние дорог, обеспечение питьевой водой и освещение сёл – находятся на особом контроле. Нам необходимо продолжать системную работу по улучшению социально-экономической ситуации. Сегодня мы приступили к поэтапному решению актуальных проблем региона. Среди них – состояние социальных объектов, обновление их материально-технической базы, сокращение дефицита ученических мест и другие важные вопросы. Каждый вопрос, который вы поднимаете, – наша общая задача. В соответствии с поручением Главы государства укрепление обратной связи с населением и равномерное развитие всех территорий региона остаются одними из наших главных приоритетов. Поддержка жителей области и их активная гражданская позиция – основной залог развития Бескарагайского района», – сказал Берик Уали.

В завершение встречи жители задали интересующие их вопросы. Аким области заверил, что озвученные проблемы и предложения не останутся без внимания.

Кроме того, глава региона провёл личный приём жителей района. На нём были подняты вопросы государственной поддержки сельского хозяйства, реализации программы «Ауыл аманаты» и дошкольного образования.