В Бескарагайском районе открылась новая лесная пожарная станция

Аким области Берик Уали принял участие в церемонии открытия пожарной станции в Донгелекском лесничестве Бегенского филиала.

Бескарагайский район – один из районов области с наиболее обширным лесным фондом. На его территории расположены 390 тысяч гектаров леса, относящихся к шести филиалам государственного лесного природного резервата «Семей орманы». В лесном хозяйстве района трудятся 1074 человека.

Для предупреждения лесных пожаров и повышения оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации на территории РГУ «Государственный лесной природный резерват «Семей орманы» построены две новые лесные пожарные станции II типа. Одна расположена в Шадрухинском лесничестве Букебаевского филиала, вторая – в Донгелекском лесничестве Бегенского филиала.

Площадь каждой станции составляет 330 квадратных метров. Они рассчитаны на размещение пяти единиц пожарной техники. На новой станции в Донгелекском лесничестве работает 41 человек. Объект позволит оперативно реагировать на лесные пожары и поддерживать специальную технику в постоянной готовности.

Аким области отметил, что работа по развитию необходимой инфраструктуры и укреплению материально-технической базы для защиты лесов от пожаров будет продолжена.

«Ввод новой станции позволит оперативно реагировать на лесные пожары, обеспечивать готовность специальной техники и личного состава, в кратчайшие сроки добираться до очага возгорания и ликвидировать его на начальном этапе. Сосновый бор Бескарагая – наше общее природное богатство. Его защита от пожаров – задача не только работников лесного хозяйства, но и каждого из нас. Лесные пожары, произошедшие в стране в последние годы, показали, насколько важно усиливать пожарную безопасность, совершенствовать профилактические меры и развивать соответствующую инфраструктуру. Поэтому мы продолжим работу в этом направлении. Особое внимание и в дальнейшем будет уделяться укреплению материально-технической базы лесного хозяйства, совершенствованию противопожарной инфраструктуры и созданию безопасных условий труда для специалистов», – сказал Берик Уали.

Открытию новой пожарной станции также порадовались жители и ветераны лесного хозяйства.

«Я много лет проработал в лесном хозяйстве. Сейчас двое моих детей тоже трудятся в этой сфере, продолжая семейную традицию. Очень рад открытию новой пожарной станции, оснащённой современным оборудованием. Мы давно ждали этот объект. Лес – наше общее богатство, и его сохранение – обязанность каждого. От всей души благодарим всех, кто поддержал строительство станции и внёс свой вклад в её открытие», – отметил пенсионер Нуржан Ошакбаев.

В Бескарагайском районе ведётся системная работа по укреплению противопожарной инфраструктуры. В этом году пожарные посты также построены в сёлах Жетижар и Беген.