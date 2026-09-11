В Бескарагайском районе продолжается ремонт дорог

Аким области Берик Уали посетил участок автомобильной дороги районного значения «Канонерка – Белокаменка», где ведётся средний ремонт.

Общая протяжённость дороги составляет 17 километров. В этом году на средний ремонт участка с 0-го по 8,5-й километр выделено 646,6 млн тенге. На сегодня подготовлено дорожное основание, на участке протяжённостью 5,2 километра уложено асфальтовое покрытие. Завершить проект планируется в 2026 году.

Глава региона поручил ответственным специалистам обеспечить качество работ и завершить ремонт в установленные сроки.

«Эта дорога особенно важна для жителей села Карамырза. Кроме того, в местном лесном хозяйстве есть питомник. Часть его работников приезжает из Канонерки. Поэтому ремонт этой дороги решает проблему сразу двух сёл. Жители давно его ждали. В этом году выделены средства, ремонтируется восемь километров. Главное – выполнить работы качественно и завершить их в срок», – сказал Берик Уали.

Общая протяжённость автомобильных дорог Бескарагайского района составляет 578 километров. Среднего ремонта требуют 223,4 километра дорог районного значения. В этом году двум сельским округам выделено 34 млн тенге на восстановление центральных улиц после завершения строительства водопроводных сетей. На сегодня работы по восстановлению внутрипоселковых дорог полностью завершены.