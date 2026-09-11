Аким области посетил крестьянское хозяйство в Бескарагайском районе

Сегодня глава региона Берик Уали посетил Бескарагайский район, где ознакомился с работой крестьянского хозяйства «Стелла», расположенного в Глуховском сельском округе.

Крестьянское хозяйство «Стелла» основано в 1995 году. Основное направление деятельности – растениеводство. Сегодня здесь работают 10 человек. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 437,7 гектара, в том числе 60 гектаров пашни и 261,4 гектара пастбищ. В парке техники – три трактора, один картофелеуборочный комбайн и два прицепа. В 2010 году хозяйство за счёт собственных средств установило на полях систему капельного орошения.

Сейчас на базе хозяйства ведётся заготовка сельскохозяйственной продукции для стабилизационного фонда района. В этом году планируется заложить 400 тонн продукции: 300 тонн картофеля и 100 тонн овощей. Для хранения предусмотрено овощехранилище общей вместимостью 1000 тонн.

Для обеспечения стабилизационного фонда необходимой продукцией заключены меморандумы с 12 крестьянскими хозяйствами. Кроме того, ведётся строительство ангара на 20 мест для хранения сельскохозяйственной техники в зимний период. Продукция поставляется в области Абай и Восточно-Казахстанскую, а также в населённые пункты Бескарагайского района.

Аким области подчеркнул важность развития сельского хозяйства и обеспечения занятости сельских жителей.

«Работа крестьянского хозяйства «Стелла» хорошо налажена. Ваша продукция качественная, и главное – вы предлагаете её населению по ценам ниже рыночных. Важно и то, что вы сотрудничаете с другими хозяйствами в вопросах поставок продукции в стабилизационный фонд. Мы должны поддерживать такие хозяйства, которые стабильно работают и обеспечивают местных жителей качественной и доступной продукцией. Желаю вам успехов!» – сказал глава региона.

В Бескарагайском районе ведётся работа по развитию сельского хозяйства. Хозяйства внедряют современные агротехнологии, уделяют особое внимание увеличению объёмов производства и обновлению материально-технической базы. Поэтапно обновляется сельскохозяйственная техника, реализуются проекты по наращиванию производственных мощностей.

В этом году общая посевная площадь в районе составила 66 555 гектаров. Из них 34 757 гектаров засеяны масличными, 13 608 гектаров – зерновыми, 17 тысяч гектаров – кормовыми культурами. Также ведётся выращивание картофеля, овощей и бахчевых культур.

Особое внимание уделяется развитию орошаемого земледелия. ТОО «Сақ Бесқарағай» реализует проект оросительной системы стоимостью 363 млн тенге на площади 270 гектаров. ТОО «Алғабас 2021» развивает систему орошения на площади 609 гектаров. Стоимость проекта – 680 млн тенге.

В районе также развивается инфраструктура хранения сельскохозяйственной продукции. В настоящее время работают овощехранилища вместимостью 1000–1500 тонн. Они позволяют длительное время хранить урожай, сохраняя его качество до реализации.